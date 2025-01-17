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CHP'li rüşvetçi sonrası Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak? Tarih belli oldu

İstanbul Valiliği, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, Beşiktaş Belediye Meclisinin yeni başkan vekilini seçmek için 23 Ocak 2025 Perşembe günü toplanacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 19:07 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 19:20
CHP’li rüşvetçi sonrası Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Tarih belli oldu

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    İstanbul Valiliği, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, Beşiktaş Belediye Meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 23 Ocak 2025 Perşembe günü toplanacağını duyurdu.

    CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (Fotoğraf: DHA)CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (Fotoğraf: DHA)

    TOPLANTI SAATİ BELLİ OLDU

    Valilikten yapılan açıklamada, CHP'li Rıza Akpolat'ın yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldığı hatırlatılarak, seçim sürecine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beşiktaş Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacaktır."

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