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CHP'li Rıza Akpolat'ın içinde olduğu ihale çarkı ve rüşvet ağı ortaya çıktı: Araç satışı üzerinden vurgun!

Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanırken, suç örgütünün ihale çarkı da ortaya çıktı. Sevk yazısında, suç örgütünün amacının kamu kurum kuruluşlarında ihaleleri almak olduğu, bu maksatla hareket ettiği, bu kapsamda ihaleye fesat, rüşvet verme, vergi usul kanuna muhalefet gibi suçları işlediği ve suçtan elde ettiği geliri akladığına belirtildi. Yapılan değerlendirmede Akpolat'ın firması üzerine kayıtlı 2 aracını değerinin çok üstünde bir fiyata satın aldığı ve ödediği miktarın altında satışa sunmasına dikkat çekildi.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 00:27 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 08:58
CHP’li Rıza Akpolat’ın içinde olduğu ihale çarkı ve rüşvet ağı ortaya çıktı: Araç satışı üzerinden vurgun!

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    İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanlarıyla belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde işlemleri tamamlandı.

    RIZA AKPOLAT, AZİZ İHSAN AKTAŞ VE 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

    Gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (İHA)Gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (İHA)

    SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

    Savcılığın Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Aziz İhsan Aktaş'ın fiilen sahibi olduğu ancak gizlilik kurallarına riayet ederek kardeş ve akrabaları üzerine yaptığı firmaların tespit edildiği, bu firmaların girdiği ihale dosyaları temin ettiği sevk yazısında anlatıldı. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın gizlilik kurallarına riayet ederek açık kaynak hesaplarında bile adının olmadığı, üzerine kayıtlı sadece "Elif Lpg" ve "Provek İlaç" isimli firmaların bulunduğu, diğer tüm firmaların başkaları üzerine olduğu ancak toplanan delillerden ve şahsın kendi ifadesiyle şirketlerin en tepesindeki kişi olduğu tespit edildiği kaydedildi.

    Gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)Gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)

    SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR AKLANDI

    Sevk yazısında, suç örgütünün amacının kamu kurum kuruluşlarında ihaleleri almak olduğu, bu maksatla hareket ettiği, bu kapsamda ihaleye fesat, rüşvet verme, vergi usul kanuna muhalefet gibi suçları işlediği ve suçtan elde ettiği geliri akladığına belirtildi. Firmaların almış olduğu ihale sayısı, operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin sayısı şeklinde delillerin mevcut olduğu anlatıldı.

    ARACI DEĞERİNDEN FAZLA ALIP UCUZA SATIŞA SUNDU

    Savcılığın değerlendirmesinde, Rıza Akpolat'ın firması üzerine kayıtlı 2 aracını değerinin çok üstünde bir fiyata satın aldığı ve ödediği miktarın altında satışa sunmasına dikkat çekildi. Sabah'ta yer alan habere göre, bu işleminden kısa bir süre sonra Beşiktaş Belediyesi'nin sözde ihaleyle satışa çıkardığı taşınmazı değerinin çok altında satın alması ve Akpolat'ın kendisine ait 4 firmanın Beşiktaş Belediyesi'nden almış oldukları ihale sayısının dikkate alındığı vurgulandı.

    Değerinin üzerinde satılan araç (Takvim.com.tr)Değerinin üzerinde satılan araç (Takvim.com.tr)

    ARAÇ İÇİN ÖDENEN PARA RÜŞVET

    Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün en yoğun faaliyette bulunduğu belediyenin Beşiktaş Belediyesi olduğu, Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile aralarında şahsi ticaretin de yapıldığı tespit edilmiş ve araç için ödenen paranın rüşvet parası olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi olduğu sevk yazısında kaydedildi.

    ÖRGÜTÜN GİZLİLİK KURALLARI

    Yazıda, Aziz İhsan Aktaş ve şirketlerinde çalışan kişilerin gizlilik kurallarına riayet etmeleri, şirketlerin ticaret sicilindeki kayıtlarında yer alan kişilerin şirketler üzerinde söz hakkı olmamaları tüm sistemi geriden yöneten kişinin Aziz İhsan Aktaş olduğuna dair beyan, ses kayıtları ve diğer deliller olduğu anlatıldı.

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