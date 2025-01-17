CHP’li Rıza Akpolat’ın içinde olduğu ihale çarkı ve rüşvet ağı ortaya çıktı: Araç satışı üzerinden vurgun!

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği ne çıkarılan Rıza Akpolat , Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

Savcılığın Sulh Ceza Hakimliği 'ne sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Aziz İhsan Aktaş'ın fiilen sahibi olduğu ancak gizlilik kurallarına riayet ederek kardeş ve akrabaları üzerine yaptığı firmaların tespit edildiği, bu firmaların girdiği ihale dosyaları temin ettiği sevk yazısında anlatıldı. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın gizlilik kurallarına riayet ederek açık kaynak hesaplarında bile adının olmadığı, üzerine kayıtlı sadece "Elif Lpg" ve "Provek İlaç" isimli firmaların bulunduğu, diğer tüm firmaların başkaları üzerine olduğu ancak toplanan delillerden ve şahsın kendi ifadesiyle şirketlerin en tepesindeki kişi olduğu tespit edildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR AKLANDI

Sevk yazısında, suç örgütünün amacının kamu kurum kuruluşlarında ihaleleri almak olduğu, bu maksatla hareket ettiği, bu kapsamda ihaleye fesat, rüşvet verme, vergi usul kanuna muhalefet gibi suçları işlediği ve suçtan elde ettiği geliri akladığına belirtildi. Firmaların almış olduğu ihale sayısı, operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin sayısı şeklinde delillerin mevcut olduğu anlatıldı.

ARACI DEĞERİNDEN FAZLA ALIP UCUZA SATIŞA SUNDU

Savcılığın değerlendirmesinde, Rıza Akpolat'ın firması üzerine kayıtlı 2 aracını değerinin çok üstünde bir fiyata satın aldığı ve ödediği miktarın altında satışa sunmasına dikkat çekildi. Sabah'ta yer alan habere göre, bu işleminden kısa bir süre sonra Beşiktaş Belediyesi'nin sözde ihaleyle satışa çıkardığı taşınmazı değerinin çok altında satın alması ve Akpolat'ın kendisine ait 4 firmanın Beşiktaş Belediyesi'nden almış oldukları ihale sayısının dikkate alındığı vurgulandı.