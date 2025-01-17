PARANIN YİNE AKTAŞ'A GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Aziz İhsan Aktaş'ın hastane satın alımı için Beşiktaş Belediyesi iştiraki BELTAŞ'a ödediği 470 milyon Türk Lirası'nı ödediği, BELTAŞ'ın da bu paranın 70 milyon lirasını uhdesine tuttuğu, geri kalan yaklaşık 400 milyon lirayı ise belediyenin kasasına aktardığı belirlendi. Belediyenin de bu 400 milyon TL'yi bir süre sonra yine Aktaş'a aldığı ihalalerden kaynaklı alacağı nedeniyle ödediği öğrenildi. Aktaş'a giden bu paranın, kendisine ait Elif LPG, Barka, Vekontek ve Bilginay isimli şirketlere gittiği saptandı.