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CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Takvim gündeme getirdi! Esnafı da haraca bağlamışlar

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına tedbir konuldu. Raporlara göre, Belediye'ye ait 651 milyon liralık Özel Etiler Hastanesi 470 milyon TL'ye Aktaş'a satıldı. TAKVİM'in gündeme getirdiği detayların ardından gazetemize şikayet yağdı. Söz konusu şikayetlerde Akpolat'ın Beşiktaş esnafını da haraca bağladığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 17.01.2025 08:00 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 08:14
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar!

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Aktaş'ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulandı.n İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadeleri tamamlaman dün sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Yaklaşık 10 saat süren savcılık ifadelerinin ardından, Aktaş ve Akpolat'ın aralarında yer aldığı 31 şüpheli tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar!

ORGANİZE İŞLER

Aktaş'ın, Beşiktaş Belediyesi yöneticileri ile organize şekilde hareket ederek gerçek değeri 651 milyon lira olan Beşiktaş Belediyesi'nin mülkiyetindeki Özel Etiler Hastanesi'ni sahte değerleme raporuyla 470 milyon liraya satın aldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu hastanenin satışını şüpheli bularak incelemeye alan savcılık 8 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen taşınmaz değerleme raporunda hastanenin gerçek değerinin 651 milyon 291 bin Türk Lirası olduğunu tespit etti.

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar!

Yapılan tespit üzerine hastanenin gerçek değerinden 180 milyon Türk Lirası daha düşük bir bedele Aktaş'a satıldığı, satış için Beltaş tarafından düzenlenen ve 323 milyon Türk Lirası bedel çıkarılan değerleme raporunun sahte olduğu belirlendi.

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar!

PARANIN YİNE AKTAŞ'A GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Aziz İhsan Aktaş'ın hastane satın alımı için Beşiktaş Belediyesi iştiraki BELTAŞ'a ödediği 470 milyon Türk Lirası'nı ödediği, BELTAŞ'ın da bu paranın 70 milyon lirasını uhdesine tuttuğu, geri kalan yaklaşık 400 milyon lirayı ise belediyenin kasasına aktardığı belirlendi. Belediyenin de bu 400 milyon TL'yi bir süre sonra yine Aktaş'a aldığı ihalalerden kaynaklı alacağı nedeniyle ödediği öğrenildi. Aktaş'a giden bu paranın, kendisine ait Elif LPG, Barka, Vekontek ve Bilginay isimli şirketlere gittiği saptandı.