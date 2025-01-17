CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Takvim gündeme getirdi! Esnafı da haraca bağlamışlar
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına tedbir konuldu. Raporlara göre, Belediye'ye ait 651 milyon liralık Özel Etiler Hastanesi 470 milyon TL'ye Aktaş'a satıldı. TAKVİM'in gündeme getirdiği detayların ardından gazetemize şikayet yağdı. Söz konusu şikayetlerde Akpolat'ın Beşiktaş esnafını da haraca bağladığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 17.01.2025 08:00 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 08:14