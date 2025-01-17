Dev sorguda CHP’li Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş’ın arasındaki çıkar ilişkisi ortaya döküldü!

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Diyarbakırlı iş adamı Aziz İhsan Aktaş arasındaki çıkar ilişkisinde ortaya çıkan detaylar, pes dedirtti.

Belediyeden 4 ayrı şirketi üzerine 1 milyar liralık, İBB iştiraklerinden de 5 milyar liralık ihale alan Aktaş'ın Çilekli'deki bir benzin istasyonuna da değerinin çok altında sahip olduğu belirlendi. Yapılan soruşturmada, patlayan bombalar, peş peşe geldi. Kendi aracını da Aktaş'a satan Akpolat'ın, belediyenin mülkü olan Özel Etiler Hastanesi'ni de adrese teslim ettiği öğrenildi.

Aktaş'ın, gerçek değeri 651 milyon lira olan hastaneyi sahte değerleme raporuyla 470 milyon liraya satın alması pes dedirtti. Gerçek değerinin çok altından yapılan hastane satışı ile 180 milyon liralık vurgun yapıldığı belirlendi.

Satış için Beltaş tarafından düzenlenen ve 323 milyon Türk Lirası bedel çıkarılan değerleme raporunun sahte olduğu kaydedildi. Aktaş'ın hastane satın alımı için Beşiktaş Belediyesi iştiraki BELTAŞ'a ödediği 470 milyon Türk Liranın tekrar Aktaş'a aldığı ihalelerden kaynaklı alacağı nedeniyle ödediği öğrenildi.



SAVCILIK: TUTUKLANSIN

Savcılıkta yaklaşık 1.5 saat sorgulanan Akpolat ile 30 kişi, tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Esra Yenidünya, Önder Gedik ile Ahmet Aktaş'ın da aralarında olduğu 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TABELASI DEĞİŞTİ

Beşiktaş Belediyesi mülkiyetindeyken Aziz İhsan Aktaş'a yapıaln satışı ile 180 milyon Türk Lirası vurgun yapıldığı belirlenen Özel Etiler Hastanesi, tabelası değiştirilerek "Central Hospital" ismi ile faaliyet yürütmeye başladı.

Bu arada TAKVİM'in haberlerinden sonra gazetemize şikayet yağdı: Akpolat, Beşiktaş esnafını haraca bağladı. Vermeyene her gün zabıta yolladı.