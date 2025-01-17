Başkan Erdoğan’dan Konya Çevre Yolu’nun ikinci kesiminin açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi bugün trafiğe açılıyor. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Eser ve hizmet siyasetiyle aziz şehre layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ulaşım ağlarının adeta kavşak noktası olan Konya'nın kara, demir ve hava yolu ulaşımının geliştirilmesi temel önceliklerimizden biridir. Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya güncel rakamla 146.7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık.

Ülkemizin en yüksek ayaklı ve uzun dengeli Eğisti Hadimi Viyadüğü'nü inşa ederek Konya'nın İç Anadolu ve Akdeniz bölgesine ulaşımını temin ettik.

Bitümlü sıcak karışım yol ağı 97 km'den 1296 km'ye yükseldi. Yollarımızı daha güvenli yapıya kavuşturduk. Konya'yı Akdeniz'e en kestirme yoldan bağlayan Demirkapı tünelini hizmete açtık.

Konya'nın şehir içi ve dışındaki merkezi konumunu güçlendirecek karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlk kısmı 22, ikinci kısmı 46, üçüncü kısmı 54 km olmak üzere 122 km uzunluğundaki çevre yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor.