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Başkan Erdoğan'dan Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesiminin açılışında önemli açıklamalar

Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün trafiğe açıldı. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Çevre Yolu'nun seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşüreceğini ifade eden Erdoğan, "Yıllık 6 milyar lira tasarruf edeceğiz." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 14:37 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 16:55
Başkan Erdoğan’dan Konya Çevre Yolu’nun ikinci kesiminin açılışında önemli açıklamalar

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi bugün trafiğe açılıyor. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Eser ve hizmet siyasetiyle aziz şehre layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ulaşım ağlarının adeta kavşak noktası olan Konya'nın kara, demir ve hava yolu ulaşımının geliştirilmesi temel önceliklerimizden biridir. Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya güncel rakamla 146.7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık.

    Ülkemizin en yüksek ayaklı ve uzun dengeli Eğisti Hadimi Viyadüğü'nü inşa ederek Konya'nın İç Anadolu ve Akdeniz bölgesine ulaşımını temin ettik.

    Bitümlü sıcak karışım yol ağı 97 km'den 1296 km'ye yükseldi. Yollarımızı daha güvenli yapıya kavuşturduk. Konya'yı Akdeniz'e en kestirme yoldan bağlayan Demirkapı tünelini hizmete açtık.

    Konya'nın şehir içi ve dışındaki merkezi konumunu güçlendirecek karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlk kısmı 22, ikinci kısmı 46, üçüncü kısmı 54 km olmak üzere 122 km uzunluğundaki çevre yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor.

    Başkan Erdoğan açılış töreninde açıklamalarda bulundu. (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan açılış töreninde açıklamalarda bulundu. (Ekran görüntüsü)

    Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacağız. Şehrimizin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız.

    44 bin adet fidan diktik. İkinci kısmın geriye kalan 16 km'lik bölümde çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onu da tamamlıyoruz. 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 km kat edilen ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz.

    Seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz. Yıllık 6 milyar lira tasarruf edeceğiz.

    Konya Çevre Yolu (Takvim.com.tr)Konya Çevre Yolu (Takvim.com.tr)

    ÇEVRE YOLU UZUNLUĞU TOPLAM 122 KİLOMETRE

    Yapılan açıklamada, Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesiminin Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasında yer alan 30 kilometrelik bir bölümü kapsadığı, çevre yolunun toplamda 122 kilometre uzunluğunda projelendirildiği ifade edildi.

    Konya Çevre Yolu (Takvim.com.tr)Konya Çevre Yolu (Takvim.com.tr)

    İLK KISMI 2020'DE TRAFİĞE AÇILDI

    Yolun tamamının 6 şeritli bölünmüş yol standardında inşa edildiği ve 2020 yılında 22 kilometrelik ilk kısmının trafiğe açıldığı hatırlatıldı.

    Konya Çevre Yolu (Takvim.com.tr)Konya Çevre Yolu (Takvim.com.tr)

    YILLIK 6 MİLYAR TASARRUF

    Projeyle seyahat süresinin 49 dakikadan 17 dakikaya düşeceği ve yıllık 6 milyar lira tasarruf sağlanacağı belirtildi.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin '8. Olağan İl Kongresi' ve 'Konya Çevre Yolu 2. Kesimi' açılışına katılmak üzere Konya'ya geldi. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin '8. Olağan İl Kongresi' ve 'Konya Çevre Yolu 2. Kesimi' açılışına katılmak üzere Konya'ya geldi. (AA)

    44 BİN FİDAN DİKİLDİ

    Yeni açılacak 46 kilometrelik ikinci kesimde, 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 alt geçit ve 57 menfez inşa edildiği, ayrıca 44 bin fidan dikildiği bilgisi paylaşıldı. Proje tamamlandığında mevcut güzergaha kıyasla ulaşım mesafesinin 10 kilometre kısalacağı, böylelikle zaman ve yakıt tasarrufuyla birlikte karbon emisyonunun 81 bin 400 ton azaltılacağı vurgulandı.

    Konya Çevre Yolu (Takvim.com.tr)Konya Çevre Yolu (Takvim.com.tr)

    Konya şehir içindeki trafiği rahatlatacak olan proje, bölgeler arası hızlı ve güvenli ulaşım imkânı sağlayarak hem turizm hem de ticaretin gelişimine katkı sunacak. Aksaray-Adana aksındaki 16 kilometrelik bölümde ise çalışmaların devam ettiği açıklandı.

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