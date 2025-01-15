İBB’den toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife

YÜZDE 46'LIK ZAM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ İBB geçtiğimiz günlerde ulaşıma yüzde 46'lık bir zam talebinde bulunmuş ancak karar UKOME tarafından reddedilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da toplu ulaşıma zam yaptı.

Bugün gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin ( UKOME ) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için zam talebi belli oldu.

Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ TARİFE NE KADAR OLDU

İşte istenen zamla yeni tarife:

Kategori Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL) Tam bilet 20,00 27,00 Öğrenci 9,76 13,18 Öğretmen ve 60 yaş 14,32 19,33 Öğrenci abonman 282,50 381,38 Tam abonman 1569,00 2118,15 Metrobüs - Tam 29,68 40,07 Metrobüs - Öğretmen ve 60 yaş 16,28 21,98 Metrobüs - Öğrenci 9,76 13,18

ULAŞIMI UCUZLATACAĞIZ VAADİ YALAN OLDU

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçilmeden önce "İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız" vaadinde bulunmuştu ancak defalarca kez zam uyguladı.