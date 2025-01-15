İBB’den toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da toplu ulaşıma zam yaptı.
YÜZDE 46'LIK ZAM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ
İBB geçtiğimiz günlerde ulaşıma yüzde 46'lık bir zam talebinde bulunmuş ancak karar UKOME tarafından reddedilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da toplu ulaşıma zam yaptı.
YÜZDE 46'LIK ZAM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ
İBB geçtiğimiz günlerde ulaşıma yüzde 46'lık bir zam talebinde bulunmuş ancak karar UKOME tarafından reddedilmişti.
YÜZDE 35 ZAM YAPILDI
Bugün gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için zam talebi belli oldu.
Ocak ayının ikinci toplantısında İBB, toplu ulaşıma yüzde 35 zam teklifinde bulundu.
Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
YENİ TARİFE NE KADAR OLDU
İşte istenen zamla yeni tarife:
|Kategori
|Eski Fiyat (TL)
|Yeni Fiyat (TL)
|Tam bilet
|20,00
|27,00
|Öğrenci
|9,76
|13,18
|Öğretmen ve 60 yaş
|14,32
|19,33
|Öğrenci abonman
|282,50
|381,38
|Tam abonman
|1569,00
|2118,15
|Metrobüs - Tam
|29,68
|40,07
|Metrobüs - Öğretmen ve 60 yaş
|16,28
|21,98
|Metrobüs - Öğrenci
|9,76
|13,18
ULAŞIMI UCUZLATACAĞIZ VAADİ YALAN OLDU
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçilmeden önce "İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız" vaadinde bulunmuştu ancak defalarca kez zam uyguladı.
İBB'nin ulaşıma daha önce yaptığı zamlar şöyle;
▪️2021 Temmuz: Yüzde 15 zam
▪️2021 Aralık: Yüzde 36,2 zam
▪️2022 Nisan: Yüzde 40 zam
▪️2022 Aralık: Yüzde 29,10
▪️2023 Ağustos: 51,52 zam
▪️2024 Temmuz: Yüzde 22.19