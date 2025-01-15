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İBB'den toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife

"İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız" vaadinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yaptı. İşte yeni zam ile İstanbul'da uygulanacak olan tarife...

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:56 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 11:37
İBB’den toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da toplu ulaşıma zam yaptı.

    İBB'den toplu ulaşıma zam!

    YÜZDE 46'LIK ZAM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ
    İBB geçtiğimiz günlerde ulaşıma yüzde 46'lık bir zam talebinde bulunmuş ancak karar UKOME tarafından reddedilmişti.

    YÜZDE 35 ZAM YAPILDI

    Bugün gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için zam talebi belli oldu.

    Ocak ayının ikinci toplantısında İBB, toplu ulaşıma yüzde 35 zam teklifinde bulundu.

    İstanbul'da toplu taşıma araçları arızalarla gündeme geliyor (Takvim.com.tr Arşiv)İstanbul'da toplu taşıma araçları arızalarla gündeme geliyor (Takvim.com.tr Arşiv)

    Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

    YENİ TARİFE NE KADAR OLDU
    İşte istenen zamla yeni tarife:

    KategoriEski Fiyat (TL)Yeni Fiyat (TL)
    Tam bilet20,0027,00
    Öğrenci9,7613,18
    Öğretmen ve 60 yaş14,3219,33
    Öğrenci abonman282,50381,38
    Tam abonman1569,002118,15
    Metrobüs - Tam29,6840,07
    Metrobüs - Öğretmen ve 60 yaş16,2821,98
    Metrobüs - Öğrenci9,7613,18

    ULAŞIMI UCUZLATACAĞIZ VAADİ YALAN OLDU
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçilmeden önce "İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız" vaadinde bulunmuştu ancak defalarca kez zam uyguladı.

    İBB'nin ulaşıma daha önce yaptığı zamlar şöyle;

    ▪️2021 Temmuz: Yüzde 15 zam

    ▪️2021 Aralık: Yüzde 36,2 zam

    ▪️2022 Nisan: Yüzde 40 zam

    ▪️2022 Aralık: Yüzde 29,10

    ▪️2023 Ağustos: 51,52 zam

    ▪️2024 Temmuz: Yüzde 22.19

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