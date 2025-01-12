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CHP'li belediyeler soygunun 'su'yunu çıkardı! İstanbul'da %837 Ankara'da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura

CHP’li belediyelerin yönettiği kentlerde su faturası isyanı büyüyor. "Su ücretsiz olacak" diyen Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya 5 yılda %837 zam yaptı. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara ise Türkiye'de en pahalı suyu kullanan il... Suya tamı tamına %1018 zam yapılmış vaziyette! İBB, ABB ve İzmir'le ilgili CİMER'e şikayet yağıyor. Şikâyetlerde, “sayaçların kasıtlı olarak fazla okunduğuna” yer verilirken, “kimsenin olmadığı meskene 3 bin 84 lira fatura kesildiği” de bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 06:59 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 06:59
CHP’li belediyeler soygunun ’su’yunu çıkardı! İstanbul’da %837 Ankara’da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) idaresindeki belediyelerin yönettiği kentlerde her geçen gün artarak gelen su faturalarına isyan büyüyor.

    5 YILDA SUYA %837 ZAM
    İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu geride kalan 5 yılda suya yüzde 837 zam yapıldı.


    ʺSu ücretsizʺ olacak diyen CHP'li İmamoğlu 5 yılda suya yüzde 837 zam yaptı (Takvim.com.tr)ʺSu ücretsizʺ olacak diyen CHP'li İmamoğlu 5 yılda suya yüzde 837 zam yaptı (Takvim.com.tr)

    SABAH'ta yer alan habere göre; 2019'da 4.53 TL olan su birim fiyatı Aralık 2024 itibarıyla en düşük kullanım miktarı olan olan 0-15 metreküpte KDV hariç 37.92 TL'ye, 31 metreküp ve üzeri kullanımlarda ise KDV hariç 83.55 TL'ye çıktı.

    2019'da 'Köylerdeki su 2-3 kuruş olacak' vaadinde bulunan Mansur Yavaş, şu an Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandırıyor (Takvim.com.tr)2019'da 'Köylerdeki su 2-3 kuruş olacak' vaadinde bulunan Mansur Yavaş, şu an Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandırıyor (Takvim.com.tr)

    SUYUN EN PAHALI OLDUĞU İL ANKARA! 6 YILDA %1018 ZAM
    Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana, 5 TL olan 1 metreküp suyun fiyatı son olarak 50.92 TL'ye yükseldi.

    6 yılda suya yüzde 1018 zam yapıldı. Ankaralılar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) su faturalarını geç okuduğunu, Ankara'nın Türkiye'de suyun en pahalı il olduğunu ifade ediyor.

    ʺSu ücretsizʺ olacak diyen CHP'li İmamoğlu 5 yılda suya yüzde 837 zam yaptı (Takvim.com.tr)ʺSu ücretsizʺ olacak diyen CHP'li İmamoğlu 5 yılda suya yüzde 837 zam yaptı (Takvim.com.tr)


    İşte vatandaşların kayıtlara geçen şikayetleri:

    İSTANBUL

    Yıldız Kalas:     İSKİ, Kasım ve Aralık 2024 tarihlerinde çoğunluğu yurtdışında olmama rağmen bana 3 bin 84 TL su faturası kesmiş! Bu ne soygun? Yok mu bu kurumları denetleyenler? İlla bizler de mi ülkeyi terk edelim? İSKİ Genel Müdürlüğü'nü hem CİMER'e hem de Tüketici Hakem Heyeti'ne şikâyet ettim. Bu halkı aptal yerine koyup soyamazlar.

    Seher Nesil: Faturalarda şaibe var. Bilerek fazla okuyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmem ama 2 bin 600 lira geldi. 4 kişiyiz ve ev işyeri değil diye itiraz ettim. Baktılar 'Doğru harcamışsınız' dediler. 'İçeriden akan bozulan bir yer vardır' diyorlar. Bir önceki ay 350, sonra 2600 nasıl oluyor?

    Mustafa Mutlu: Büyükçekmece'de oturan 3 kişilik bir aileyiz. Su parası 900 TL geldi.

    Ahmet Berk: 2 yetişkin 2 çocuğun yaşadığı eve gelen su faturası 1159 TL. Su birim fiyatına mı şaşıralım yoksa atık su fiyatına mı yoksa KDV'lerine mi?

    Mansur Yavaş şu an Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandırıyor (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş şu an Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandırıyor (Takvim.com.tr)

    ANKARA

    Abdullah Gedik:     ASKİ 75 gündür fatura kesmiyor. Sizin yapacağınız iş batsın. Ankara'yı mahvettiniz. ASKİ'nin su faturalarını 2 aydır kesmeyip fazla fatura kesmeleri de organize kötülük...

    Hüseyin Kesimoğlu: Ankara'da birkaç yıl öncesine kadar su faturası gelen faturalar arasında en düşüğü iken şimdi su faturası en yüksek gelen fatura oldu. Belediyelerin su bedelini kazanç kapısı olarak görmekten vazgeçmesi lazım.

    Serdar Kılıç: "Suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz, sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su faturası geliyor, bu 50 liraya düşecek" dediler. Gerçekten de 50 lira oldu. Ancak fatura değil, ikinci kademe için metreküp fiyatı. Ankara da en pahalı su kullanan il oldu.

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (Takvim.com.tr / Arşiv)

    İZMİR

    İzmir Kahveciler Odası Başkanı     İsmail Hakkı Kırdı: İzmir'de su faturaları neredeyse işyeri kiraları ve elektrik faturaları ile aynı ayara geldi.

    Su faturasını ödeyemediği için işyerinin suyu kesilen esnaf arkadaşlarımız mevcut. Esnaf su faturalarını ödemekte ciddi anlamda zorlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura, hijyeni gerekçe gösterip meclisten esnaf ve sanatkâra içme suyunda yüzde 50 indirim sağlamıştı. Bu karar o süreçte zor durumdaki esnafımıza adeta nefes olmuştu.

    Aynı kararı İzmir'de çeşitli alanlarda hizmet veren 5 bin esnafımız adına mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'dan da bekliyoruz.

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