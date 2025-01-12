CHP’li belediyeler soygunun ’su’yunu çıkardı! İstanbul’da %837 Ankara’da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura

2019'da 'Köylerdeki su 2-3 kuruş olacak' vaadinde bulunan Mansur Yavaş, şu an Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandırıyor (Takvim.com.tr) SUYUN EN PAHALI OLDUĞU İL ANKARA! 6 YILDA %1018 ZAM Ankara 'da ise Mansur Yavaş 'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana, 5 TL olan 1 metreküp suyun fiyatı son olarak 50.92 TL'ye yükseldi. 6 yılda suya yüzde 1018 zam yapıldı. Ankaralılar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ( ASKİ ) su faturalarını geç okuduğunu, Ankara'nın Türkiye'de suyun en pahalı il olduğunu ifade ediyor.

ʺSu ücretsizʺ olacak diyen CHP'li İmamoğlu 5 yılda suya yüzde 837 zam yaptı (Takvim.com.tr)





İşte vatandaşların kayıtlara geçen şikayetleri:



İSTANBUL



Yıldız Kalas: İSKİ, Kasım ve Aralık 2024 tarihlerinde çoğunluğu yurtdışında olmama rağmen bana 3 bin 84 TL su faturası kesmiş! Bu ne soygun? Yok mu bu kurumları denetleyenler? İlla bizler de mi ülkeyi terk edelim? İSKİ Genel Müdürlüğü'nü hem CİMER'e hem de Tüketici Hakem Heyeti'ne şikâyet ettim. Bu halkı aptal yerine koyup soyamazlar.



Seher Nesil: Faturalarda şaibe var. Bilerek fazla okuyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmem ama 2 bin 600 lira geldi. 4 kişiyiz ve ev işyeri değil diye itiraz ettim. Baktılar 'Doğru harcamışsınız' dediler. 'İçeriden akan bozulan bir yer vardır' diyorlar. Bir önceki ay 350, sonra 2600 nasıl oluyor?



Mustafa Mutlu: Büyükçekmece'de oturan 3 kişilik bir aileyiz. Su parası 900 TL geldi.



Ahmet Berk: 2 yetişkin 2 çocuğun yaşadığı eve gelen su faturası 1159 TL. Su birim fiyatına mı şaşıralım yoksa atık su fiyatına mı yoksa KDV'lerine mi?