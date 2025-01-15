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Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor | CANLI YAYIN

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. AK Parti'nin 11 milyon 135 bin 306 üye sayısı ile zirvedeki yerini koruduğunu belirten Erdoğan, "AK Parti olarak üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. " ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 12:14 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 12:30
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşuyor | CANLI YAYIN

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    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Sizleri hürmetle selamlıyorum. Tüm vatandaşlarıma selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 2025'in ilk grup toplantısında sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

    Grup toplantımızı katılımları ile şereflendiren misafirlerimize hoş geldiniz derken heyecanınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük heyecanlarla karşıladığımız 2025'in necip milletimiz olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Vekil arkadaşlarımıza, siyasi parti gruplarına, meclis personeline rabbimden kolaylıklar diliyorum. 1 Ocak itibariyle mübarek üç aylarla müşerref olduk, mübarek üç aylarınızı da tebrik ediyorum.

    Başkan Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı (Takvim.com.tr Arşiv)

    Yeni yılda iki üzücü haber aldık; Türk halk ve arabesk müziğinin duayen ismi Ferdi Tayfur'un vefatı sadece sanat camiasını değil milletçe hepimizi üzmüştür. Kalbi milletimiz için çarpan sanat ustasıydı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

    İkinci büyük kaybımız ülkemize uzun yıllar hizmet etmiş müstesna bir isimdi. Ahmet İyimaya kardeşimizi de rahmetle anarken camiamıza ve tüm ailesine baş sağlığı diliyorum.

    Başkan Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı (Takvim.com.tr Arşiv)

    11 MİLYONDAN FAZLA ÜYE
    Partimiz 11 milyon 135 bin 306 üye sayısı ile zirvedeki yerini koruyor. Bizden sonra ikinci sıradaki ana muhalefete attığımız fark 9 buçuk milyon üye. AK Parti gençlik kollarının 1 milyon civarındaki üye sayısı birçok siyasi partinin üye sayısından daha fazladır. 109 ülkenin nüfusundan daha çok mensubu olan devasa bir aileden bahsediyoruz. AK Parti olarak üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Böyle bir ailenin ferdi böyle bir hareketin neferi, böyle bir parti lideri olmakla iftihar ediyor, rabbime de sonsuz hamt ediyorum.

    Detaylar gelecek...

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