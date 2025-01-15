Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşuyor | CANLI YAYIN

Sizleri hürmetle selamlıyorum. Tüm vatandaşlarıma selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 2025'in ilk grup toplantısında sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Grup toplantımızı katılımları ile şereflendiren misafirlerimize hoş geldiniz derken heyecanınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük heyecanlarla karşıladığımız 2025'in necip milletimiz olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Vekil arkadaşlarımıza, siyasi parti gruplarına, meclis personeline rabbimden kolaylıklar diliyorum. 1 Ocak itibariyle mübarek üç aylarla müşerref olduk, mübarek üç aylarınızı da tebrik ediyorum.

Başkan Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı (Takvim.com.tr Arşiv)

Yeni yılda iki üzücü haber aldık; Türk halk ve arabesk müziğinin duayen ismi Ferdi Tayfur'un vefatı sadece sanat camiasını değil milletçe hepimizi üzmüştür. Kalbi milletimiz için çarpan sanat ustasıydı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

İkinci büyük kaybımız ülkemize uzun yıllar hizmet etmiş müstesna bir isimdi. Ahmet İyimaya kardeşimizi de rahmetle anarken camiamıza ve tüm ailesine baş sağlığı diliyorum.