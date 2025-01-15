Biden'ın Haseke'deki 'son' ayak oyunları! "Ortaklığımız sürecek" deyip YPG'ye havadan askeri sevkiyat yaptılar

ABD Hava Kuvvetleri'nden PKK/YPG'ye havadan sevkiyat





ABD'DEN YPG'YE HAVADAN SEVKİYAT



Bu sözlere müteakip ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağının PKK/YPG işgali altındaki Haseke'ye askeri sevkiyat yaptığı görüldü. Kargo uçağının inişi sırasında savaş uçakları da bölgede alçak uçuş yaptı.

YPG'nin siyasi ayağı PYD'nin de son çırpınışları sürüyor.



Daha önce Trump'a "Türkiye'yi durdurması için" mektup yazan, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'la görüşüp yardım isteyen, Fransa TV'lerinde "Fransa asker göndersin" diye yalvaran PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez rotayı Londra'ya kırdı.