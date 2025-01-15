SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Biden'ın Haseke'deki 'son' ayak oyunları! "Ortaklığımız sürecek" deyip YPG'ye havadan askeri sevkiyat yaptılar

Biden yönetimi giderayak Suriye'de ayak bağı olmayı sürdürüyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby YPG ile ortaklarının güçlü bir şekilde devam edeceğini söyledi. Bu sözlere müteakip ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağının PKK/YPG işgali altındaki Haseke'ye askeri sevkiyat yaptığı görüldü. Kargo uçağının inişi sırasında savaş uçakları da bölgede alçak uçuş yaptı. YPG'nin siyasi ayağı PYD'nin ise son çırpınışları sürüyor.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 14:30 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 14:40
Biden’ın Haseke’deki ’son’ ayak oyunları! Ortaklığımız sürecek deyip YPG’ye havadan askeri sevkiyat yaptılar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de PKK/YPG ya silah bırakacak ya da silahlarıyla gömülecek. Terör örgütü için üçüncü bir seçenek yok.

    Ankara'nın "Sorun sürerse askeri harekat yaparız" uyarısında bulunarak çelik yumruğunu gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır" uyarısında bulundu.

    Başkan Erdoğandan YPG ve Kandile son uyarı! Bölücü örgütü lağvedecek çalışma başladı diyerek duyurdu: Silah bırakmazlarsa gömülürlerBaşkan Erdoğandan YPG ve Kandile son uyarı! Bölücü örgütü lağvedecek çalışma başladı diyerek duyurdu: Silah bırakmazlarsa gömülürler

    BAŞKAN ERDOĞAN UYARDI: HERKES BÖLGEDEN ELİNİ ÇEKSİN

    Bu meseleyi çözecek en büyük gücün Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Herkes bölgeden elini çeksin, biz Suriyeli kardeşlerimiz ile DEAŞ'ın de YPG'nin de başını ezeriz. Biz bu kuvvete sahibiz" dedi.

    PKK ve türevlerinin kökünü kurutmak için hazırlıklar son sürat sürerken ABD Başkanlığı koltuğunda son günlerini geçiren Biden ve şürekası giderayak YPG için seferber oldu.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby YPG'ye arka çıktı (Takvim.com.tr)Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby YPG'ye arka çıktı (Takvim.com.tr)

    BLINKEN GELDİĞİ GİBİ GERİ GİTTİ

    Geride bıraktığımız günlerde ABD Dışişleri Bakanı Blinken çantasında Suriye dosyalarıyla Türkiye'ye geldi. Ankara'daki muhatapları "YPG ya silah bırakır ya da yok olur" mesajıyla örgüt adına ateşkes isteyen Blinken'ı geldiği gibi geri gönderdi.

    Son olarak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby'den skandal bir açıklama geldi. Kirby, yine DEAŞ maskesine sığınıp YPG'yi meşrulaştırmaya kalktı. Terör örgütü ile ortaklarının güçlü bir şekilde devam edeceğini söyleyen Kirby "Bu iş birliği güçlü bir şekilde devam edecek ve biz bu çabaları sürdürmek istiyoruz" dedi.

    ABD Hava Kuvvetleri'nden PKK/YPG'ye havadan sevkiyatABD Hava Kuvvetleri'nden PKK/YPG'ye havadan sevkiyat


    ABD'DEN YPG'YE HAVADAN SEVKİYAT

    Bu sözlere müteakip ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağının PKK/YPG işgali altındaki Haseke'ye askeri sevkiyat yaptığı görüldü. Kargo uçağının inişi sırasında savaş uçakları da bölgede alçak uçuş yaptı.

    YPG'nin siyasi ayağı PYD'nin de son çırpınışları sürüyor.

    Daha önce Trump'a "Türkiye'yi durdurması için" mektup yazan, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'la görüşüp yardım isteyen, Fransa TV'lerinde "Fransa asker göndersin" diye yalvaran PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez rotayı Londra'ya kırdı.

    PYD elebaşı İlham Ahmed Londra Parlamentosunda yalvardı (Takvim.com.tr)PYD elebaşı İlham Ahmed Londra Parlamentosunda yalvardı (Takvim.com.tr)

    Ahmed İngiltere Parlamentosunda Türkiye'yi şikayet etti, yardım dilendi.

    "Türkiye Kürtlere karşı hem söylem hem de sahada çok saldırgan bir politika izliyor" diyen PYD elebaşının katıldığı etkinlikte sözde özerk yönetim "Federal yapı" talebi dile getirdi.

    "Federal bir yönetimden yoksun Suriye'ye barış gelmeyecektir. Aksi takdirde merkezi bir Suriye iç savaşın fitilini ateşleyecektir" denilerek iç savaş tehditleri savuruldu.

    HDP'li Osman Baydemir de PYD elebaşı İlham Ahmed'le Londra'da idi (Takvim.com.tr)HDP'li Osman Baydemir de PYD elebaşı İlham Ahmed'le Londra'da idi (Takvim.com.tr)

    HDP'Lİ OSMAN BAYDEMİR ELEBAŞIYLA YAN YANA

    PYD elebaşının İngiltere Parlamentosunda yaptığı bölücü konuşma yaparken yanı başındaki bir isim ise dikkat çekti.

    HDP'den seçilerek bir dönem Diyarbakır Belediye Başkanlığı yapan, bölücü eylem ve söylemleriyle ön planda Osman Baydemir, Londra'da YPG adına bir dizi temaslar kurduğu gözlemlendi.

    Trumpa mektup yazdı İsrailden yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransaya yalvardı: Asker gönderinTrumpa mektup yazdı İsrailden yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransaya yalvardı: Asker gönderin
    İtalyada Türkiyesiz Suriye masası kurma girişimi! Bidenın Kobanideki son oyunu... Ankara-Washington hattında dikkat çeken temasİtalyada Türkiyesiz Suriye masası kurma girişimi! Bidenın Kobanideki son oyunu... Ankara-Washington hattında dikkat çeken temas

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ayar: Suriye devrimi üflemekle sönmez | Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? | Özgür Özel’e kırmızı kart göndermesi
    Başkan Erdoğan’dan YPG ve Kandil’e son uyarı! Bölücü örgütü lağvedecek çalışma başladı diyerek duyurdu: Silah bırakmazlarsa gömülürler
    Biden’ın Haseke’deki ’son’ ayak oyunları! Ortaklığımız sürecek deyip YPG’ye havadan askeri sevkiyat yaptılar
    İmralı’dan gelecek çağrı öncesi Kandil Öcalan’ı sümen altı etti! PKK elebaşı Helin Ümit’ten Silah bırakmayız, Suriye’de direniriz mesajı
    Gözler Ankara - Şam zirvesinde! Hariciye - Savunma - İstihbarat... YPG ya silah bırakır ya da silahlarıyla gömülür | Hangi konular masada?
    140Journos’un paneli patladı: e-Nabız yalanıyla yasa dışı bahis reklamı!
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
    İBB’den toplu ulaşıma zam | Öğrenci ve tam akbil fiyatları ne kadar oldu? İşte 2025 İETT kalem kalem yeni ücret listesi
    Ayşe Barım soruşturmasında sıcak gelişme! Serenay Sarıkaya ifade verdi! O sözleri dikkat çekti
    Talisca transferinde son durum belli oldu! Yattı mı?
    Meteroloji’den yeni rapor geldi! İstanbul’da yılın ilk karı ne zaman yağacak? Gözler o tarihte: Her yer buz kesecek!
    CANLI | Katar’da Gazze masası! Ateşkes olacak mı? Hamas Önce haritaları görelim dedi
    Beşiktaş’taki ihale vurgununda yeni detay! İBB ve CHP’li belediyelerin ihya ettiği İÇKALE ’PKK parkı’nın mimarı çıktı: Belge belge ifşa
    MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın İran yapılanması YRK’nın kurucularından Amed Serhed kod adlı İslam Dotkanlou ve koruması etkisiz hale getirildi
    Adana’da korkunç olay! 3 kişi boğazı kesilmiş halde bulundu | Kahvaltı sofrasında vahşet