Biden'ın Haseke'deki 'son' ayak oyunları! "Ortaklığımız sürecek" deyip YPG'ye havadan askeri sevkiyat yaptılar

ABD Hava Kuvvetleri'nden PKK/YPG'ye havadan sevkiyat
ABD'DEN YPG'YE HAVADAN SEVKİYAT
Bu sözlere müteakip ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağının PKK/YPG işgali altındaki Haseke'ye askeri sevkiyat yaptığı görüldü. Kargo uçağının inişi sırasında savaş uçakları da bölgede alçak uçuş yaptı.
YPG'nin siyasi ayağı PYD'nin de son çırpınışları sürüyor.
Daha önce Trump'a "Türkiye'yi durdurması için" mektup yazan, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'la görüşüp yardım isteyen, Fransa TV'lerinde "Fransa asker göndersin" diye yalvaran PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez rotayı Londra'ya kırdı.
PYD elebaşı İlham Ahmed Londra Parlamentosunda yalvardı (Takvim.com.tr)
Ahmed İngiltere Parlamentosunda Türkiye'yi şikayet etti, yardım dilendi.
"Türkiye Kürtlere karşı hem söylem hem de sahada çok saldırgan bir politika izliyor" diyen PYD elebaşının katıldığı etkinlikte sözde özerk yönetim "Federal yapı" talebi dile getirdi.
"Federal bir yönetimden yoksun Suriye'ye barış gelmeyecektir. Aksi takdirde merkezi bir Suriye iç savaşın fitilini ateşleyecektir" denilerek iç savaş tehditleri savuruldu.
HDP'li Osman Baydemir de PYD elebaşı İlham Ahmed'le Londra'da idi (Takvim.com.tr)
HDP'Lİ OSMAN BAYDEMİR ELEBAŞIYLA YAN YANA
PYD elebaşının İngiltere Parlamentosunda yaptığı bölücü konuşma yaparken yanı başındaki bir isim ise dikkat çekti.
HDP'den seçilerek bir dönem Diyarbakır Belediye Başkanlığı yapan, bölücü eylem ve söylemleriyle ön planda Osman Baydemir, Londra'da YPG adına bir dizi temaslar kurduğu gözlemlendi.