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Trump'a mektup yazdı İsrail'den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa'ya yalvardı: "Asker gönderin"

Suriye'de PKK/YPG için son yaklaşırken elebaşları derin bir çıkmaza girdi. Daha önce Trump'a "Türkiye'yi durdurması için" mektup yazan, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'la görüşüp yardım isteyen PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransız TV'lerine çıkıp yalvardı. Ahmed "Silahsızlandırılmış bölgenin güvenliğini sağlamak, bölgeyi korumamıza yardımcı olmak ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak için sınıra asker göndermelerini istiyoruz” dedi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 14:00 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 14:13
Trump’a mektup yazdı İsrail’den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa’ya yalvardı: Asker gönderin

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    Türkiye güney sınırlarında ve Suriye topraklarında bir terör oluşumunun barınmasına kesin surette müsaade etmeyecek.

    Ankara'nın "PKK/YPG sorunu sürerse askeri harekat yaparız" uyarısı sonrası Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik başladı. SMO Ayn-el Arab(Kobani), Ayn İsa (Rakka), Tel Temir'deki (Haseke) cephe hattına ağır silah ve mühimmatlarla takviye yaptı. Tişrin Barajı çevresinde çatışmalar baş gösterdi. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullandı.

    PYD elebaşı İlham Ahmed ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)PYD elebaşı İlham Ahmed ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)

    "Harekat" korkusuyla köşeye sıkışan YPG/PYD ise ABD ve Fransa'ya yalvardı.

    Daha önce Trump'a "Türkiye'yi durdurması için" mektup yazan, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'la telefondan görüşüp yardım isteyen PYD elebaşı İlham Ahmet bu kez de ABD ve Fransa askerinin kendilerini korumasını istedi.

    Fransız TV5 Monde'a televizyonuna konuşan Ahmed, "ABD ve Fransa gerçekten de tüm sınırı güvence altına alabilir. Askeri koalisyonun bu sorumluluğu üstlenmesine hazırız. Fransızlardan, silahsızlandırılmış bölgenin güvenliğini sağlamak, bölgeyi korumamıza yardımcı olmak ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak için sınıra asker göndermelerini istiyoruz" dedi.

    Macron DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPGye söz verdi: Suriyede sizi yalnız bırakmayacağız | Ankaradan Fransaya net uyarıMacron DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPGye söz verdi: Suriyede sizi yalnız bırakmayacağız | Ankaradan Fransaya net uyarı


    JAKOBENLERİN "TERÖRİSTAN" HAYALİ! SURİYE'DE AYAK BAĞI FRANSA

    Gelelim Fransa'nın Suriye'deki yeni sürece ayak bağı olan tutumuna... ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de işimiz yok. Fransa da karışmayacak" sözlerinin aksine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG'ye can simidi oldu. Macron, YPG'ye "Sizi yalnız bırakmayacağız" sözü verdi.

    Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, geride bıraktığımız günlerde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le telefonda görüştü. Barrot daha sonra Şam'a gidip YPG adına meşruiyet istedi.

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    DEAŞ maskesine sığınıp "Münbiç ve Kobani'ye saldırılar dursun" diyen Fransız bakan Barrot, "Suriye'deki ortaklarımız (PKK/YPG/SDG) siyasi geçiş sürecinin parçası olmalı" dedi.

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise "Uyarıyorum! Uluslararası koalisyon onları (YPG) korumalı" deme cüreti gösterdi.

    Kamışlı'ya giden Fransız heyet de elebaşı Şahin'i "Müzakereci" ilan etmişti.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa ve Batı'yı uyardı: ʺPKK'nın güçlendirilmesine izin vermeyizʺ (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa ve Batı'yı uyardı: ʺPKK'nın güçlendirilmesine izin vermeyizʺ (AA)

    ANKARA FRANSA'YI UYARDI: PKK'YI GÜÇLENDİRMENİZE İZİN VERMEYİZ

    Fransa'nın YPG'ye müzahir tutumu sürerken Ankara'dan net ve yerinde bir uyarı geldi. "DEAŞ bahanesine geçit yok diyen" Bakan Fidan, "PKK'nın güçlendirilip ayakta tutulmasına geçit vermeyiz" resti çekti.

    Fidan şu ifadeleri kullandı:

    "Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek, PKK'yı güçlendirerek, ayakta tutarak Kürt kardeşlerimizi de sömürerek, tıpkı DEAŞ örneğinde olduğu gibi başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa, ona da geçit yok. O konuda da çok hassasız, çok yakından takip ediyoruz. Her türlü oyunu görecek durumdayız. Sadece görecek durumda değil, aynı zamanda bozacak durumdayız"


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