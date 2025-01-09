Trump'a mektup yazdı İsrail'den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa'ya yalvardı: "Asker gönderin"

PYD elebaşı İlham Ahmed ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)



"Harekat" korkusuyla köşeye sıkışan YPG/PYD ise ABD ve Fransa'ya yalvardı.



Daha önce Trump'a "Türkiye'yi durdurması için" mektup yazan, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'la telefondan görüşüp yardım isteyen PYD elebaşı İlham Ahmet bu kez de ABD ve Fransa askerinin kendilerini korumasını istedi.



Fransız TV5 Monde'a televizyonuna konuşan Ahmed, "ABD ve Fransa gerçekten de tüm sınırı güvence altına alabilir. Askeri koalisyonun bu sorumluluğu üstlenmesine hazırız. Fransızlardan, silahsızlandırılmış bölgenin güvenliğini sağlamak, bölgeyi korumamıza yardımcı olmak ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak için sınıra asker göndermelerini istiyoruz" dedi.