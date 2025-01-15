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İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti. 43 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenler arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 13:28 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 13:28
İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi

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    İstanbul genelinde son 72 saatte sahte içkiden zehirlenen 65 kişi hastaneye kaldırıldı.

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    Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerde hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı. 65 kişiden 19'u yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    3 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken, 43 hastanın ise tedavilerine devam edildiği belirtildi. Ölenlerin bazılarının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

    Fotoğraftaki: Sahte içkiden hayatını kaybeden Özbekistanlı Talypjan DurdyyevFotoğraftaki: Sahte içkiden hayatını kaybeden Özbekistanlı Talypjan Durdyyev

    Sahte içkiden ölen Otabek Primov, Ravşan Sayitniyozov, Talypjan Durdyyev, Mehdi Alhasan otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda sürüyor.

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