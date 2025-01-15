Beşiktaş’taki ihale vurgununda yeni detay! İBB ve CHP’li belediyelerin ihya ettiği İÇKALE ’PKK parkı’nın mimarı çıktı: Belge belge ifşa





Takvim.com.tr adrese teslim ihaleleri belgeleriyle deşifre etti.



AVCILAR BELEDİYESİ'NDEN 29 MİLYON TL'LİK İHALE



Doğan Aktaş, 16 Ekim 2024'te CHP'li Avcılar Belediyesi'nden "Muhtelif mahallelerde park yapımı ve mevcut parklarda revizyon yapımı işi" adıyla yaklaşık maliyeti 29.112.184,70 TL olan ihale aldı.



İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr)



Diğer öne çıkan ihaleler şöyle:



BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



2023 Yılı Akaryakıt Alımı ve Akaryakıt Katkısı (AdBlue) Alımı - 29.713.554,62 TL



BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



2022 Yılı Motorin Alımı - 1.619.592,16 TL

İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr)



BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



(2022) Beşiktaş İlçesi Genelinde Asfalt Serilmesi İşi - 16.946.234,24 TL İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr)



BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2022 Yılı Akaryakıt ve Akaryakıt Katkısı (AdBlue) Alımı - 6.139.172,46 TL



İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (İSFALT)



İstanbul Avrupa Yakası Asfalt ve Asfalt Yama Yapılması İşi (2021) - 21.937.105,00 TL





İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (İSFALT) İstanbul Anadolu Yakası Asfalt ve Asfalt Yama Yapılması İşi (2021) - 15.081.118,50 TL

İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr) İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (İSFALT) İstanbul Anadolu Yakası Geneli Asfalt Kaplama Yapılması İşi (2021) - 10.221.991,20 TL



İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr) BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 Yılı Akaryakıt Alımı - 4.857.300,00 TL İstanbulda ihale yolsuzluğuna rıza! Büyük vurgun ortaya çıktı! 7 ihale 566 milyon TL