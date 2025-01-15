SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Beşiktaş'taki ihale vurgununda yeni detay! İBB ve CHP'li belediyelerin ihya ettiği İÇKALE 'PKK parkı'nın mimarı çıktı: Belge belge ifşa

Beşiktaş Belediyesi'nde Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasıyla patlak veren ihale vurgunu İBB ve iştiraklerinin yanı sıra diğer CHP'li belediyelere de sıçradı. Adrese teslim ihalelerle ihya edilen Aziz İhsan Aktaş'ın akrabalarının da CHP'yi hortuma bağladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğan Aktaş'ın İÇKALE isimli şirketinin "PKK sembolleriyle donatılan çocuk parkı" skandalında imzası olduğu ortaya çıktı. Rezalet silsilesi bununla sınırlı değil... İBB ve CHP'li belediyelerin "PKK Parkı" skandalı sonrası İÇKALE'ye milyonlarca liralık ihale verdiği saptandı.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 07:01 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 08:12
Beşiktaş’taki ihale vurgununda yeni detay! İBB ve CHP’li belediyelerin ihya ettiği İÇKALE ’PKK parkı’nın mimarı çıktı: Belge belge ifşa

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    Türkiye CHP'li belediyelerin adının karıştığı ihale vurgunu ve yolsuzluk skandalını konuşuyor.

    İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verdiğinin tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Aktaş "Suç örgütü kurma ve yönetme", "Suç örgütüne üye olmak", "Rüşvet verme", "İhaleye fesat karıştırmak", " Edimin ifasına fesat karıştırmak", Vergi usul kanununa muhalefet" ve "Mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamasıyla emniyete götürüldü.

    Rıza Akpolat devede kulak! İmamoğlunun Pışık çıkışının altındaki yağlı kaşık: Belge belge CHPli İBBnin milyarlık ihale vurgunuRıza Akpolat devede kulak! İmamoğlunun Pışık çıkışının altındaki yağlı kaşık: Belge belge CHPli İBBnin milyarlık ihale vurgunu



    BEŞİKTAŞ DEVEDE KULAK! İBB'DE MİLYARLIK İHALE ALDILAR

    Bahse konu ismin kurucusu olduğu BİLGİNAY AŞ'nin 2019'dan günümüze Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den milyarca liralık ihale aldığı tespit edildi. Usulsüz ihale sarmalında İETT, İSFALT, İGDAŞ gibi İBB iştiraklerinin yer alması dikkat çekti.

    Aziz İhsan Aktaş'la birlikte akrabası Doğan Aktaş da gözaltına alındı.




    İHALE VURGUNUNDAN PKK SEMBOLLÜ PARKA... ŞİRKETLER FARKLI AİLE AYNI

    Aktaş'ın sahibi olduğu İçkale Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin adı CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin "PKK sembolleriyle donatılan çocuk parkı" skandalında geçiyor.

    Küçükçekmece Belediyesi'ndeki PKK parkı skandalının altından İÇKALE çıktı (Takvim.com.tr)Küçükçekmece Belediyesi'ndeki PKK parkı skandalının altından İÇKALE çıktı (Takvim.com.tr)

    Mart 2020'de "İlçe dahilinde bulunan tüm parklarda Revizyon,Park,Spor alanı yapım işi" adı altında verilen 12 Milyon 703 Bin TL'lik ihaleyi Doğan Aktaş'ın İÇKALE'si kazanmış, İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda PKK sembolleriyle yapılan 'düzenleme' infial uyandırmıştı.

    Beşiktaş'taki ihale yolsuzluğundan Küçükçekmece'deki PKK parkına uzanan skandallar silsilesi bununla sınırlı değil...

    İBB ve CHP'li belediyelerin "PKK Parkı" skandalı sonrası İÇKALE isimli şirkete milyonlarca liralık ihale verdiği saptandı.



    Takvim.com.tr adrese teslim ihaleleri belgeleriyle deşifre etti.

    AVCILAR BELEDİYESİ'NDEN 29 MİLYON TL'LİK İHALE

    Doğan Aktaş, 16 Ekim 2024'te CHP'li Avcılar Belediyesi'nden "Muhtelif mahallelerde park yapımı ve mevcut parklarda revizyon yapımı işi" adıyla yaklaşık maliyeti 29.112.184,70 TL olan ihale aldı.

    İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr)İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr)

    Diğer öne çıkan ihaleler şöyle:

    BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

    2023 Yılı Akaryakıt Alımı ve Akaryakıt Katkısı (AdBlue) Alımı - 29.713.554,62 TL

    BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

    2022 Yılı Motorin Alımı - 1.619.592,16 TL

    İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr)İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr)

    BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

    (2022) Beşiktaş İlçesi Genelinde Asfalt Serilmesi İşi - 16.946.234,24 TL

    İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr)İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr)

    BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

    2022 Yılı Akaryakıt ve Akaryakıt Katkısı (AdBlue) Alımı - 6.139.172,46 TL

    İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (İSFALT)

    İstanbul Avrupa Yakası Asfalt ve Asfalt Yama Yapılması İşi (2021) - 21.937.105,00 TL


    İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (İSFALT)

    İstanbul Anadolu Yakası Asfalt ve Asfalt Yama Yapılması İşi (2021) - 15.081.118,50 TL

    İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr)İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr)

    İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (İSFALT)

    İstanbul Anadolu Yakası Geneli Asfalt Kaplama Yapılması İşi (2021) - 10.221.991,20 TL

    İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr)İBB ve CHP'li belediyeler ʺPKK Parkıʺ skandalına rağmen İÇKALE'yi ihalelerle ihya etti (Takvim.com.tr)

    BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

    2021 Yılı Akaryakıt Alımı - 4.857.300,00 TL

    İstanbulda ihale yolsuzluğuna rıza! Büyük vurgun ortaya çıktı! 7 ihale 566 milyon TLİstanbulda ihale yolsuzluğuna rıza! Büyük vurgun ortaya çıktı! 7 ihale 566 milyon TL

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Beşiktaş’taki ihale vurgununda yeni detay! İBB ve CHP’li belediyelerin ihya ettiği İÇKALE ’PKK parkı’nın mimarı çıktı: Belge belge ifşa
    Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Şehit ailelerini incitmeyeceğiz! Öcalan’a ev hapsi sorusuna ne yanıt verdi?
    Şam’dan Ankara’ya heyet geliyor! Hariciye - Savunma - İstihbarat... 14 yıldır bizi yalnız bırakmayan Türkiye’yi ziyaret edeceğiz
    Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital ortak yayınında Takvim, Sabah ve A Haber’e konuştu! 2025 müjdesi 5 yıllık yol haritası: Farklı coğrafyalarda petrol arayacağız
    Serenay Sarıkaya ifadeye verecek! Ayşe Barım’ın isteğine mahkemeden ret
    Gazze’de ateşkes olacak mı? Katar: Anlaşmaya çok yakınız! İsrail hazırlıklara başladı
    YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik
    EMEKLİYE 21 BİN TL | Promosyonlar yenilendi: Hangi banka rakamı nereye çekti?
    MGM HAVA DURUMU 15 OCAK | Fırtına ve sağanak kuvvetli geliyor! Ara tatilde İstanbul’a kar yağacak mı?
    2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! Nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? Çocuk yardımındaki yaş sınırı var mı?
    İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu!
    Başkan Erdoğan 36 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen şehitlerin aileleriyle buluştu
    Okan Buruk gururla sunar: Galatasaray son 2.5 sezonda Süper Lig’i domine etti
    ABD Temsilciler Meclisi sporda LGBT dayatmasına son verdi
    Los Angeles’taki yangınlar sonrası içme suyu uyarısı: Kimyasal maddeler karışabilir