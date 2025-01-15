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Elebaşılığını E.Ç.'nin yaptığı organize suç örgütüne operasyon: 19 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik "Hücre-6" operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 08:57
Elebaşılığını E.Ç.’nin yaptığı organize suç örgütüne operasyon: 19 kişi yakalandı

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    Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını E.Ç'nin yaptığı organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini belirtti.

    "Hücre-6" operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

    Operasyonlarda 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu ile çok sayıda çek, senet ve dijital materyalin ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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