Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da ihale yolsuzluğuna rıza! Büyük vurgun ortaya çıktı! 7 ihale 566 milyon TL

İstanbul'da ihale yolsuzluğuna rıza! Büyük vurgun ortaya çıktı! 7 ihale 566 milyon TL

İstanbul'da, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aktaş'ın firmalarına yüzlerce milyon liralık ihale veren Rıza Akpolat'ın da aralarında yer aldığı 40 şüpheli gözaltına alındı. Aktaş ve akrabalarına ait olduğu belirlenen Vokontek Sağlık, Barka Atık, Elif Lpg ve Bilginay isimli firmaların 17 ayrı ihaleyi, yaklaşık maliyet hesabı ve teknik şartnamelerde yapılan usulsüzlüklerle başka firmaların ihalelere katılımının engellenerek aldığı tespit edildi. 17 ihalenin 7'sinin 566 milyon TL'yi bulduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 14.01.2025 08:38 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:50
İstanbul’da ihale yolsuzluğuna rıza!

CHP'li belediyelerde başkan ve üst düzey yöneticilere rüşvet verip milyonlarca liralık ihaleler alan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden, aralarında örgüt yöneticisi işadamı Aziz İhsan Aktaş ile CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40'ı gözaltına alındı.

İstanbul’da ihale yolsuzluğuna rıza! Büyük vurgun ortaya çıktı! 7 ihale 566 milyon TL

SORUŞTURMA İHBAR MEKTUBU İLE BAŞLADI
Soruşturma, savcılığa 25 Ekim 2024'te gönderilen ihbar mektubuyla başladı. Mektuba göre, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ediyordu. Buradan sağlanan kazançla da bazı siyasilere destek sağlanıyordu. 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin İBB ve 26 ilçe belediye başkanlığını kazanmasının ardından taşeron firmaların çoğu değiştirildi. İhaleler Aziz İhsan Aktaş'a ait olan veya ortaklık ilişkisi bulunan firmalara verilmeye başlandı.

İstanbul’da ihale yolsuzluğuna rıza! Büyük vurgun ortaya çıktı! 7 ihale 566 milyon TL

24 İHALEYE FESAT KARIŞTIRDI

İhbar evrakında CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde 7, Çekmeköy, Avcılar, Üsküdar, Esenyurt belediyelerinde 1'er, İBB iştirakleri Halk Ekmek'te 1, İETT'de 7, İSFALT'ta 5, İGDAŞ'ta 3 ihale dosyasına Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün fesat karıştırdığı iddia edildi.

İstanbul’da ihale yolsuzluğuna rıza! Büyük vurgun ortaya çıktı! 7 ihale 566 milyon TL

Suç örgütünün rüşveti verdikten sonra hazırladıkları ihale ve teknik şartnamelerinin kendi belirledikleri şartlarda ihaleye çıkılmasını sağladıkları ve böylece başka firmanın ihaleyi almasını engelledikleri saptandı. Şebekenin, suçtan elde ettikleri geliri ise yine kendilerine ait çeşitli firmalar üzerinden düzenledikleri faturalarla akladıkları ifade edildi. İhbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İstanbul’da ihale yolsuzluğuna rıza! Büyük vurgun ortaya çıktı! 7 ihale 566 milyon TL

TEKNİK TAKİP BAŞLADI

Üç ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınmadan kısa bir süre önce yaptığı çöp toplama ve taşıma, araç kiralama ihalesi de soruşturma kapsamında incelendi. Esenyurt Belediyesi'ne ait iki ihale dosyası incelenince, iki ihaleyi alan firmanın Aziz İhsan Aktaş'a ait Bilginay Temizlik Hizmetleri şirketi isimli firma olduğu saptandı. Bu bilgiler ışığında ihbar evrakında adları geçen ve Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı suç örgütündeki 25 kişinin telefonları dinlenmeye başladı. Esenyurt Belediyesi çalışanlarından bazılarının da ifadeleri alındı. Alınan ifadeler ile ihale sürecinde alınan ses kayıtlarının ihbarla uyumlu olduğu tespit edildi. Esenyurt Belediyesi'nde başkan Özer'in görevden alınmasından sonra İçişleri Bakanlığı'nca belediyede teftiş başlatıldı. Söz konusu iki ihale dosyası hakkında tevdi raporu hazırlandı ve iki ihaleye fesat karıştırıldığı saptandı. Suç örgütünün Esenyurt ayağında 25 isim şüpheli olarak dosyaya girdi.