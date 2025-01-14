İstanbul'da, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aktaş'ın firmalarına yüzlerce milyon liralık ihale veren Rıza Akpolat'ın da aralarında yer aldığı 40 şüpheli gözaltına alındı. Aktaş ve akrabalarına ait olduğu belirlenen Vokontek Sağlık, Barka Atık, Elif Lpg ve Bilginay isimli firmaların 17 ayrı ihaleyi, yaklaşık maliyet hesabı ve teknik şartnamelerde yapılan usulsüzlüklerle başka firmaların ihalelere katılımının engellenerek aldığı tespit edildi. 17 ihalenin 7'sinin 566 milyon TL'yi bulduğu belirlendi.