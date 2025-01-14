TEKNİK TAKİP BAŞLADI

Üç ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınmadan kısa bir süre önce yaptığı çöp toplama ve taşıma, araç kiralama ihalesi de soruşturma kapsamında incelendi. Esenyurt Belediyesi'ne ait iki ihale dosyası incelenince, iki ihaleyi alan firmanın Aziz İhsan Aktaş'a ait Bilginay Temizlik Hizmetleri şirketi isimli firma olduğu saptandı. Bu bilgiler ışığında ihbar evrakında adları geçen ve Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı suç örgütündeki 25 kişinin telefonları dinlenmeye başladı. Esenyurt Belediyesi çalışanlarından bazılarının da ifadeleri alındı. Alınan ifadeler ile ihale sürecinde alınan ses kayıtlarının ihbarla uyumlu olduğu tespit edildi. Esenyurt Belediyesi'nde başkan Özer'in görevden alınmasından sonra İçişleri Bakanlığı'nca belediyede teftiş başlatıldı. Söz konusu iki ihale dosyası hakkında tevdi raporu hazırlandı ve iki ihaleye fesat karıştırıldığı saptandı. Suç örgütünün Esenyurt ayağında 25 isim şüpheli olarak dosyaya girdi.