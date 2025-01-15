Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Şehit ailelerini incitmeyeceğiz! Öcalan’a ev hapsi sorusuna ne yanıt verdi?

Türkiye terörsüz bir gelecek için tarihi ve kritik günlerden geçiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrıları sonrası İmralı'nın kapıları açıldı.
DEM Parti İmralı heyetini oluşturan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Ömer Öcalan'la yaptığı ilk görüşmede "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı veren teröristbaşı Abdullah Öcalan bu kez de "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" açıklamasını yaptı.
Bu görüşmenin ardından DEM heyeti Meclis'teki partilerle g��rüştü.