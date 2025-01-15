Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Şehit ailelerini incitmeyeceğiz! Öcalan’a ev hapsi sorusuna ne yanıt verdi?

Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının açılışında da bir konuşma gerçekleştirdi.(AA)

Başkan Erdoğan'ın büyük kongreye kadar milletvekilleriyle gruplar halinde görüşeceği öğrenildi.

Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi, Başkan Erdoğan'ın konuşmasının birkaç ayağı bulunduğunu ifade etti. Selvi,bunları şu şekilde sıraladı:

1- Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefini anlatmış. "2025 yılında terör bitecek" demiş. Devletin terörle mücadelede çok güçlü olduğunun altını çizmiş. "Terörü tüm boyutları ve unsurları ile ebediyen tarihe gömmek istiyoruz" demiş.

SİLAH BIRAKACAKLAR

2- Bu sürecin bir pazarlık süreci olmadığını anlatmış. "Terör örgütünün kendini feshetmesi, sadece Türkiye'de değil, Irak ve Suriye'de de silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi gerekiyor" diye konuşmuş.

İÇ CEPHENİN TAHKİM EDİLMESİ

3- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos konuşmasında ve 1 Ekim'de Meclis'in açılışında yaptığı konuşmada iç cephenin tahkim edilmesinden söz etmişti. Milletvekilleriyle kahvaltıda da aynı vurguyu yapmış.

Öcalan'ın ev hapsi talebinin olup olmadığına ilişkin de Başkan Erdoğan'a bir soru yöneltildiğini belirten Selvi, Erdoğan'ın "Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok" yanıtını verdiğini ifade etti.