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Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Şehit ailelerini incitmeyeceğiz! Öcalan’a ev hapsi sorusuna ne yanıt verdi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında kurmaylarına, terörsüz Türkiye konusundaki çerçeveyi Şanlıurfa ve Diyarbakır il kongrelerinde çizdiklerini ifade etti. Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda yürütülen temasları olumlu karşıladığını belirten Erdoğan, DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyetinin süreci iyi yönettiğini söyledi."Şehit aileleri ve gazileri asla incitmeyeceğiz" diyen Erdoğan, teröristbaşı Öcalan'a ev hapsi verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 07:41 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 07:49
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Şehit ailelerini incitmeyeceğiz! Öcalan’a ev hapsi sorusuna ne yanıt verdi?

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    Türkiye terörsüz bir gelecek için tarihi ve kritik günlerden geçiyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrıları sonrası İmralı'nın kapıları açıldı.

    DEM Parti İmralı heyetini oluşturan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Ömer Öcalan'la yaptığı ilk görüşmede "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı veren teröristbaşı Abdullah Öcalan bu kez de "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" açıklamasını yaptı.

    Bu görüşmenin ardından DEM heyeti Meclis'teki partilerle g��rüştü.

    Başkan Erdoğan. (AA)Başkan Erdoğan. (AA)

    DEM Parti İmralı heyeti daha sonra ise Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Demirtaş süreci desteklediğini söyleyip "Öcalan, koşulları oluştuğunda inisiyatif alacaksa yanında olacağımızı belirtiyoruz" dedi.

    Başkan Erdoğan da partisinin Diyarbakır 8. İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

    40 yıldır bölücü örgüt üzerinden senaryoların hayata geçirildiğini belirten Erdoğan, "Bu kirli oyunun artık raf ömrü tükenmiştir. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiştir. Terörü bir silah, araç ve maşa olarak kullanma dönemi tamamen bitmiştir. Bölücü terör örgütü bu topraklara kandan, gözyaşından, acıdan başka bir şey getirmedi. Ayrımcılıktan, ırkçılıktan, baskıdan başka bir şey getirmedi. Şunu çok açık ve net söylemek isterim, terörle varılabilecek hiçbir yer yoktur. Şiddetle elde edilebilecek hiçbir netice yoktur. Kan dökerek, katlederek ulaşılacak hiçbir bir hedef yoktur. Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Terörle demokrasi yan yana olmaz." dedi.

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının açılışında konuşan Başkan Erdoğan'ın burada da kurmaylarına, terörsüz Türkiye konusunda önemli talimatlar verdiği öğrenildi.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkiyaka köyünde PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarını kabul etti. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkiyaka köyünde PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarını kabul etti. (AA)

    Erdoğan, terörsüz Türkiye konusundaki çerçeveyi Şanlıurfa ve Diyarbakır il kongrelerinde çizdiklerini ifade etti.

    Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda yürütülen temasları olumlu karşıladığını ve DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyetinin süreci iyi yönettiğini söylediği bilgisine ulaşıldı.

    "ŞEHİT VE GAZİLERİ İNCİTMEYECEĞİZ"
    Erdoğan, "Siyasi partiler arasında çok büyük bir mutabakat oluştu. Terörle siyaset aynı kapta bir arada bulunmayacak. Yarım asırdır süren emperyalist oyunu bozacağız. Şehit aileleri ve gazileri asla incitmeyeceğiz. Terörü bitirecek inisiyatifleri alacağız" diye konuştu.

    MYK'da kongre tarihi, parti tüzüğü için komisyon kurulması da kararlaştırıldı. Büyük kongre tarihinin 23 Şubat olması yönünde karar alındı.

    Erdoğan MYK'da büyük kongrede değişim mesajı vererek, "Beklentileri karşılayacağız, hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Parti tüzüğü çalışmaları için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında bir komisyon kurulacağı kaydedildi.

    Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının açılışında da bir konuşma gerçekleştirdi.(AA)Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının açılışında da bir konuşma gerçekleştirdi.(AA)

    Başkan Erdoğan'ın büyük kongreye kadar milletvekilleriyle gruplar halinde görüşeceği öğrenildi.

    Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi, Başkan Erdoğan'ın konuşmasının birkaç ayağı bulunduğunu ifade etti. Selvi,bunları şu şekilde sıraladı:

    1- Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefini anlatmış. "2025 yılında terör bitecek" demiş. Devletin terörle mücadelede çok güçlü olduğunun altını çizmiş. "Terörü tüm boyutları ve unsurları ile ebediyen tarihe gömmek istiyoruz" demiş.

    SİLAH BIRAKACAKLAR

    2- Bu sürecin bir pazarlık süreci olmadığını anlatmış. "Terör örgütünün kendini feshetmesi, sadece Türkiye'de değil, Irak ve Suriye'de de silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi gerekiyor" diye konuşmuş.

    İÇ CEPHENİN TAHKİM EDİLMESİ

    3- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos konuşmasında ve 1 Ekim'de Meclis'in açılışında yaptığı konuşmada iç cephenin tahkim edilmesinden söz etmişti. Milletvekilleriyle kahvaltıda da aynı vurguyu yapmış.

    Öcalan'ın ev hapsi talebinin olup olmadığına ilişkin de Başkan Erdoğan'a bir soru yöneltildiğini belirten Selvi, Erdoğan'ın "Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok" yanıtını verdiğini ifade etti.

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