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CHP'de "kırmızı kart" kaosu! Ortalık fena karıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “büyük sürpriz” vaadiyle Mersin’de sahneye çıkarak kırmızı kart göstermesi, parti içinde ve CHP yandaşı isimlerde büyük tepkiye yol açtı. Özgür Özel sosyal medyada dalga konusu olurken Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler de "Ciddi iş yapın" eleştirisiyle Özel’i sıkıştırdı. Özel ise kendisini eleştirenlere "Sıcak evlerinden burun bükenler" diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 17:33 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 17:34
CHP’de kırmızı kart kaosu! Ortalık fena karıştı

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    Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos dinmiyor.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "büyük sürpriz" vaadiyle duyurduğu açıklama, muhalif çevreler ve parti tabanında hayal kırıklığına yol açtı.

    ÖZEL'DEN "KIRMIZI KART" GÖSTERİSİ
    "Saat 15.00'te büyük bir sürpriz yapacağız. Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak." diyerek partilileri çağıran Özel, Mersin'de düzenlediği mitingde sahneye çıktı.

    Eline kırmızı kart alarak, "Bütün Türkiye'deki emeklileri, emekçileri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum" diyen Özel'in bu açıklaması, siyasi hamle beklentisi içinde olan yandaşlarına hayal kırıklığı yaşattı.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de cebinden kırmızı kart çıkardı (Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de cebinden kırmızı kart çıkardı (Fotoğraf: AA)

    ÖZGÜR ÖZEL DALGA KONUSU OLDU
    Özel'in "kırmızı kart" çıkışına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış." ifadeleriyle eleştiri getirirken muhalefet bloğunda da ciddi bir tepki dalgası yarattı.

    Sanat, medya ve siyasetten birçok isim, bu çıkışı yetersiz ve basit bulurken Özel sosyal medyada dalga konusu oldu.

    EKREMCİLER KEMALCİLER FIRSATI KAÇIRMADI
    Özgür Özel'in bu hamlesine CHP yandaşı isimler de tepki gösterdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yakınlığıyla bilinen Eren Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşı Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Nevşin Mengü ve Yılmaz Özdil gibi isimler Özel'i hedef aldı.

    FATİH PORTAKAL: CİDDİ İŞ YAPIN YA
    Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü TV programcısı Fatih Portakal, "Eğer gerçekten büyük sürpriz ise oradan kırmızı kart çıkmayacak! Ciddi iş yapın. Bu mudur dedim ya gerçekten… Ama dedim bu milleti aptal yerine koymaktır dedim ya. Oradaki adam beni aptal yerine koyuyor." dedi.

    NEVŞİN MENGÜ: VATANDAŞ CİDDİYETE DAVET EDİYOR
    CHP yandaşı Nevşin Mengü, "Vatandaş CHP'yi ciddiyete davet ediyor!" diyerek Özel'e tepki gösterdi.

    EREN ERDEM: KORKUNÇ
    Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Şu "kırmızı kart" meselesini "15:00'te çok önemli açıklama" diye duyurmasalar hiç mesele dahi olmayacak. Mitingde gösterilecek, geçecekti… O duyuru neydi öyle? Durup dururken partinin başına iş açmak, bunu her eylem ve söylemiyle başarmak; eşsiz! Tarifsiz! Korkunç…" diyerek Özel'i eleştirdi.

    "CHP KENDİNE Mİ GELİYOR DEDİK"
    Yılmaz Özdil de Özel'i eleştirenler arasında yer aldı. Özdil, "Özgür Özel çıktı dedi ki: Saat 15.00'te çok büyük bir sürpriz yapacağım. Nihayet CHP kendine mi geliyor dedik, heyecanlandık. Sahneye çıktı, elini cebine attı ve kırmızı kart çıkardı. Bu kadarını Tayyip Erdoğan bile hayal edemezdi." ifadelerini kullandı.

    CHP yandaşı Yılmaz Özdil (Ekran görüntüsü)CHP yandaşı Yılmaz Özdil (Ekran görüntüsü)

    FATİH ALTAYLI: MANASIZ BİR İŞ
    CHP yandaşı Fatih Altaylı ise, "Manasız bir iş olmuş" diyerek Özel'i eleştirenler arasında yer aldı.

    ÖZEL YANIT VERDİ: SICAK EVİNDE BURUN BÜKENLER
    Eleştirilerin odağındaki Özel, kendisine yöneltilen eleştirilere bir kez daha kırmızı kart göstererek yanıt verdi.

    "Birileri sosyal medyadan, birileri oturdukları sıcak evlerinden burun büküp 'ne yapacaksınız?' diyorlar." ifadelerini kullanan Özel, "Kim şikayet ediyorsa, kim seçim istiyorsa kartını alsın kaldırsın. Bu iktidara kırmızı kart gösteriyoruz. Hep beraber, hep beraber, hep beraber" dedi.

    PARTİ İÇİ ÇATIŞMA BÜYÜYOR
    Özel'in kart çıkışı parti içindeki kaosu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Tartışmalar, CHP'deki mevcut kaosun ve liderlik krizinin daha da büyüyeceğinin işareti. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'na yakın parti içi muhalefetin bu hamleyi fırsata çevirme çabaları bunun göstergesi oldu.

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