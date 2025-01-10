CHP'de "kırmızı kart" kaosu! Ortalık fena karıştı

ÖZEL'DEN "KIRMIZI KART" GÖSTERİSİ "Saat 15.00'te büyük bir sürpriz yapacağız. Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak." diyerek partilileri çağıran Özel, Mersin'de düzenlediği mitingde sahneye çıktı.

Eline kırmızı kart alarak, "Bütün Türkiye'deki emeklileri, emekçileri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum" diyen Özel'in bu açıklaması, siyasi hamle beklentisi içinde olan yandaşlarına hayal kırıklığı yaşattı.

ÖZGÜR ÖZEL DALGA KONUSU OLDU

Özel'in "kırmızı kart" çıkışına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış." ifadeleriyle eleştiri getirirken muhalefet bloğunda da ciddi bir tepki dalgası yarattı.

Sanat, medya ve siyasetten birçok isim, bu çıkışı yetersiz ve basit bulurken Özel sosyal medyada dalga konusu oldu.

EKREMCİLER KEMALCİLER FIRSATI KAÇIRMADI

Özgür Özel'in bu hamlesine CHP yandaşı isimler de tepki gösterdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yakınlığıyla bilinen Eren Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşı Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Nevşin Mengü ve Yılmaz Özdil gibi isimler Özel'i hedef aldı.