CHP'de "kırmızı kart" kaosu! Ortalık fena karıştı

FATİH PORTAKAL: CİDDİ İŞ YAPIN YA
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü TV programcısı Fatih Portakal, "Eğer gerçekten büyük sürpriz ise oradan kırmızı kart çıkmayacak! Ciddi iş yapın. Bu mudur dedim ya gerçekten… Ama dedim bu milleti aptal yerine koymaktır dedim ya. Oradaki adam beni aptal yerine koyuyor." dedi.
NEVŞİN MENGÜ: VATANDAŞ CİDDİYETE DAVET EDİYOR
CHP yandaşı Nevşin Mengü, "Vatandaş CHP'yi ciddiyete davet ediyor!" diyerek Özel'e tepki gösterdi.
EREN ERDEM: KORKUNÇ
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Şu "kırmızı kart" meselesini "15:00'te çok önemli açıklama" diye duyurmasalar hiç mesele dahi olmayacak. Mitingde gösterilecek, geçecekti… O duyuru neydi öyle? Durup dururken partinin başına iş açmak, bunu her eylem ve söylemiyle başarmak; eşsiz! Tarifsiz! Korkunç…" diyerek Özel'i eleştirdi.
"CHP KENDİNE Mİ GELİYOR DEDİK"
Yılmaz Özdil de Özel'i eleştirenler arasında yer aldı. Özdil, "Özgür Özel çıktı dedi ki: Saat 15.00'te çok büyük bir sürpriz yapacağım. Nihayet CHP kendine mi geliyor dedik, heyecanlandık. Sahneye çıktı, elini cebine attı ve kırmızı kart çıkardı. Bu kadarını Tayyip Erdoğan bile hayal edemezdi." ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı Yılmaz Özdil (Ekran görüntüsü)
FATİH ALTAYLI: MANASIZ BİR İŞ
CHP yandaşı Fatih Altaylı ise, "Manasız bir iş olmuş" diyerek Özel'i eleştirenler arasında yer aldı.
ÖZEL YANIT VERDİ: SICAK EVİNDE BURUN BÜKENLER
Eleştirilerin odağındaki Özel, kendisine yöneltilen eleştirilere bir kez daha kırmızı kart göstererek yanıt verdi.
"Birileri sosyal medyadan, birileri oturdukları sıcak evlerinden burun büküp 'ne yapacaksınız?' diyorlar." ifadelerini kullanan Özel, "Kim şikayet ediyorsa, kim seçim istiyorsa kartını alsın kaldırsın. Bu iktidara kırmızı kart gösteriyoruz. Hep beraber, hep beraber, hep beraber" dedi.
PARTİ İÇİ ÇATIŞMA BÜYÜYOR
Özel'in kart çıkışı parti içindeki kaosu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Tartışmalar, CHP'deki mevcut kaosun ve liderlik krizinin daha da büyüyeceğinin işareti. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'na yakın parti içi muhalefetin bu hamleyi fırsata çevirme çabaları bunun göstergesi oldu.