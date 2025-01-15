İstanbul’da MİT ve emniyetten sahte pasaport operasyonu

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Sahte pasaportları 2 bin euro karşılığında yurt dışına kargo aracılığıyla gönderen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, Türkiye'de kaçak olarak bulunan ve yurt dışına illegal yollarla çıkmış veya firari konumdaki şahısların bulundukları ülkede kullanmaları için hediyelik eşya kutusunda gizlenmiş halde kargo yoluyla yurt dışına her neviden sahte belge gönderimi yaptığını tespit etti.

MİT ve emniyetten sahte pasaport operasyonu (İHA) HEDİYELİK EŞYA KUTUSUNDA GÖNDERDİLER

MİT ve emniyet ekiplerince 2-6 Ocak tarihlerinde yapılan çalışmalarda İstanbul Esenyurt'taki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kargo gönderimi için bekletilen hediyelik eşya kutusunda zulalanmış halde sahte kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, pasaport ele geçirildi. Ayrıca, sahte belgelerin gönderimini yaptığı tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.