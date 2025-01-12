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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da! Konu: Suriye!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye konu bir toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği, tüm çabalarımızı üzerine inşa ettiğimiz temel ilkeler olmaya devam etmektedir” dedi. Fidan, aynı zamanda bölgedeki terör örgütlerine de dikkat çekerek, "Terör örgütü Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam etmektedir. Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 13:50 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 13:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad’da! Konu: Suriye!

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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Arap Ligi'ni temsil eden ülkeler ile Suriye konulu toplantıya katıldı.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da (AA)

    Toplantıda konuşma yapan Fidan, "Suriyeli kardeşimiz Şeybani'nin masada bizimle birlikte olması bir dönüm noktası ve tarihi bir andır. Bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğu taşıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği, tüm çabalarımızı üzerine inşa ettiğimiz temel ilkeler olmaya devam etmektedir" dedi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da (AA)

    Suriye'deki normalleşme işaretlerinin her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Fidan, "Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz. Çabalarımızı daha etkin kılmak için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabiliriz. Önümüzdeki dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörleri belirlemeliyiz. Toprak bütünlüğünün ve birliğin korunması ana odağımız olmaya devam etmelidir" diye konuştu.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da (AA)

    DEAŞ'LA ORTAK MÜCADELE

    YPG ve diğer terör örgütlerine ilişkin konuşan Fidan, "Eğer "YPG" merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır. Terör örgütü Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam etmektedir. Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz" ifadelerini kullandı.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da (AA)

    Fidan, "Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.
    Toplantıda Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısırlı bakanlar yer aldı.

    FİDAN'IN İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPMASI BEKLENİYOR
    Dışişleri Bakanı Fidan'ın Riyad temasları çerçevesinde Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile görüşmesi bekleniyor.

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