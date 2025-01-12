Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad’da! Konu: Suriye!

Toplantıda konuşma yapan Fidan, " Suriyeli kardeşimiz Şeybani'nin masada bizimle birlikte olması bir dönüm noktası ve tarihi bir andır. Bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğu taşıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği, tüm çabalarımızı üzerine inşa ettiğimiz temel ilkeler olmaya devam etmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da (AA)

Suriye'deki normalleşme işaretlerinin her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Fidan, "Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz. Çabalarımızı daha etkin kılmak için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabiliriz. Önümüzdeki dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörleri belirlemeliyiz. Toprak bütünlüğünün ve birliğin korunması ana odağımız olmaya devam etmelidir" diye konuştu.