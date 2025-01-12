Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Kasım Gülpınar’ı kabul etti! Dikkat çeken temas... YRP’den istifa etmişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Şanlıurfa
8. Olağan İl Kongresi'nde kapsamında Şanlıurfa'ya ayak bastı.
Burada terörle mücadeleye ilişkin tarihi mesajlar veren Erdoğan, "Terörle demokrasi yan yana olmaz, terörle siyaset aynı kapta yan yana bulunmaz. Ya namlusu Türkiye'ye çevrilmiş silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif yok"
ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylık sinyali vermesi büyük yanı uyandırdı.
İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan'a dönerek, "Biz sizinle birlikteyiz, ölene kadar. Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız, yok musunuz? Bu sözü alalım"
diye sordu. Başkan Erdoğan da 'Sen varsan varım.'
yanıtını verdi.
Başkan Erdoğan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı kabul etti (Takvim.com.tr) DİKKAT ÇEKEN KABUL
Kongre sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan
dikkat çeken bir ismi kabul etti. Erdoğan, geride bıraktığımız aylarda Yeniden Refah Partisi
'nden istifa eden Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar
ile bir araya geldi.
Gülpınar, Erdoğan'a "Allah'tan başka ezeli, ebedi bir varlık ve hakikat yoktur"
yazılı hat tablo hediye etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'dan Başkan Erdoğan'a hediye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'mıza teşrif ederek bizleri onurlandırdı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Cumhurbaşkanımızı GAP Havalimanı'nda karşıladı ve Şanlıurfa Valiliği ziyaretinde kendilerine eşlik etti.
Başkan Gülpınar, Sayın Cumhurbaşkanımıza özel bir hat tablosu takdim etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızı kadim şehrimizde ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanımız!"