Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Kasım Gülpınar’ı kabul etti! Dikkat çeken temas... YRP’den istifa etmişti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'dan Başkan Erdoğan'a hediye

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'mıza teşrif ederek bizleri onurlandırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Cumhurbaşkanımızı GAP Havalimanı'nda karşıladı ve Şanlıurfa Valiliği ziyaretinde kendilerine eşlik etti.

Başkan Gülpınar, Sayın Cumhurbaşkanımıza özel bir hat tablosu takdim etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızı kadim şehrimizde ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanımız!"



