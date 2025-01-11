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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'ten "Urfalıyam Ezelden" türküsü!

AK Parti’nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci hızla devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’daki programının ardından Şanlıurfa’ya geçti. Şanlıurfa kongresinde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan’ı sahnede karşıladı. Başkan Erdoğan ile İbrahim Tatlıses, birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söyledi.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 18:59 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 19:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses’ten Urfalıyam Ezelden türküsü!

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    AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci, coşkuyla devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'daki kongreye katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Şanlıurfa'ya geçerek partililerle buluştu.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongreye katılan İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan'a şarkı söyledi. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongreye katılan İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan'a şarkı söyledi. (AA)

    Şanlıurfa kongresinde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan'ı sahnede karşıladı.

    İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan'a önce "Haydi Söyle" şarkısını söyledi.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongreye katılan İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan'a şarkı söyledi. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongreye katılan İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan'a şarkı söyledi. (AA)

    Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'in sahnede birlikte"Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'ten "Urfalıyam Ezelden" türküsü!

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongreye katılan İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan'a şarkı söyledi. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongreye katılan İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan'a şarkı söyledi. (AA)

    Bu anlar, kongredeki coşkuyu artırırken katılımcılardan büyük alkış aldı.

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