Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'ten "Urfalıyam Ezelden" türküsü!

AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci, coşkuyla devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'daki kongreye katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Şanlıurfa'ya geçerek partililerle buluştu.
AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci, coşkuyla devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'daki kongreye katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Şanlıurfa'ya geçerek partililerle buluştu.
Şanlıurfa kongresinde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan'ı sahnede karşıladı.
İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan'a önce "Haydi Söyle" şarkısını söyledi.
Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'in sahnede birlikte"Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi.
Bu anlar, kongredeki coşkuyu artırırken katılımcılardan büyük alkış aldı.