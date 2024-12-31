İstanbul ulaşımına fahiş zam: CHP’li İmamoğlu’nun indirim vaatleri vatandaşa zam olarak yansıdı

Yerel seçimler öncesi vatandaşların oylarını alabilmek için türlü vaatlerde bulunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı fahiş fiyatlarla gündemden düşmüyor. Ulaşım ücretlerini sembolik hale getireceklerini vaat eden CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye, yeni bir zam teklifiyle gündeme geldi. En son Temmuz ayında zam yapılan ulaşım ücretleri için CHP'li İBB, bu sefer yüzde 55 oranında zam teklifinde bulundu.

Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısını 6 Ocak'a erteleyen CHP'li İBB, alt komisyonda yapılan görüşmelerde kurum ve esnaf temsilcilerinin bulunduğu oturumda yüzde 55 zam önerisini başkanlık teklifi olarak sundu. Ancak İBB'nin bu yüzde 55'lik zam teklifine, UKOME temsilcileri "fahiş zam" olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

Murat Türkyılmaz CHP'li İBB'nin fahiş zamlarına tepki gösterdi (Ekran görüntüsü)

"MAKSİMUM YÜZDE 20-25 ARASINDA OLMASI GEREKİYOR"

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin yüksek zam tekliflerini eleştirdi. Türkyılmaz, "Enflasyon hesabına göre bakıldığında toplu ulaşım zammı maksimum yüzde 20-25 arasında olması gerekiyor. Ancak İBB yönetimi pazarlık payını yukarıdan açabilmek için bu şekilde bir fahiş zam teklifiyle UKOME alt komisyonuna teklifte bulunuyor. Elbette ki Pazartesi günü gerçekleşecek olan UKOME toplantısında bu şekilde bir zam çıkmayacaktır. Çünkü UKOME temsilcileri de bu zammı fahiş buldu." ifadelerini kullandı

Temmuz ayında yüzde 13 zam yapıldığını hatırlatan Türkyılmaz, "bunun da duyurulması gerekiyor. Aksi takdirde İBB yüzde 20-25 zam yaptı olacak. Ancak istedikleri zam oranının yüzde 55 olduğunun bu fahiş zamma UKOME temsilcilerinin çoğunluğunun karşı çıktığının ve temmuz zammı da dahil edilerek zammın alınacağının bilinmesi gerekiyor" dedi.

2019 yılında verdiği vaadler zam olarak döndü (Fotoğraf: AA)

"GENÇLERE ULAŞIM YÜZDE 40 İNDİRİMLİ OLACAK" VAADİ YALAN OLDU

Öte yandan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında vaad ettiği ama gerçekleşmeyen projeleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İmamoğlu, seçim dönemi yaptığı açıklamalarda, 18-25 yaş arasındaki gençlere indirimli ulaşım kartı vereceğini belirtmişti. "Okul okumamış, mesleği yok, çalışmayan 350 bin genç, 18-25 yaş arasındaki gençlerimize özellikle indirimli kart vereceğiz, öğrenci dışında. Bu kart yüzde 40 indirimli olacak, çünkü bu gençleri hayata katacağız" demişti.

Ancak, İmamoğlu'nun bu vaadi de dahil olmak üzere, "Ekmek, su, süt ücretsiz olacak" gibi diğer sözleri de yerine getirilmedi. Özellikle ekmek ve suya yapılan zamlara karşı gelen tepkilerle birlikte, gençlere sağlanacak ulaşım indirimine dair verilen sözlerde diğer vaadleri gibi havada kaldı.