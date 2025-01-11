Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'dan sonraki durağı Şanlıurfa oldu. AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkan detaylar...

Teşkilatımızın bütün mensuplarına yirmi üç buçuk yıldır mücadele eden bütün dava arkadaşlarıma buradan şükranlarını sunuyorum. Teşkilatımız içinde ahirete intikal etmiş kardeşlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Şanlıurfa'yı Şanlıurfa yapan büyüklerimizi, ilk fetih tarihinden terörle mücadeleye kadar bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Bugün Şanlıurfa'da çok farklı coşku gördüm. Bugün burada aydınlık geleceğine sahip çıkan Urfa gördüm. Bugün dalga dalga büyüyen bir umut gördüm.

AK PARTİ 85 MİLYONUN PARTİSİDİR

Siyaset millete hizmet etme, milletin kalbini fethetme sanatıdır. Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete kızma, küsme olmaz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil kader birlikteliği yapan bir milletiz. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti siyasi kimliğine, sandıktaki tercihine bakmadan 85 milyonun hepsine adil hizmet götüren partidir.

Biz adaleti ve kalkınmayı tüm unsurlarıyla harekete geçireceğiz dedik. Yasakların değil özgürlüklerin olduğu bir Türkiye'yi biz inşaa edeceğiz dedik. Bulunduğumuz makamlarda hiç kimsenin diline, etkin kökenine bakmadık. Biz her zaman birleştirici, bütünleştirici olduk. Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize ters düşen her şeyi elimizin tersiyle ittik.

"CHP, Suriyeli sığınmacıları zorla göndermekle tehdit etti. Biz ise siyasi geleceğimizi riske atarak onları koruyacağız dedik."