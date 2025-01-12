Tuzla’da fabrika yangını! İşçilerin kaldığı konteynere sıçradı

İşçilerin kaldığı konteynere de sıçrayan yangın a itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tuzla'da fabrika yangını (DHA)

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında çok sayıda palet yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.