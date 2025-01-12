SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Tuzla'da fabrika yangını! İşçilerin kaldığı konteynere sıçradı

Tuzla'da palet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Alevler fabrikadaki işçilerin kaldığı konteynere de sıçradı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 08:56 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 09:40
Tuzla’da fabrika yangını! İşçilerin kaldığı konteynere sıçradı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yangın, saat 06.00 sıralarında Tepeören Mahallesi, Kirazlı Caddesi üzerindeki palet fabrikasında çıktı.

    Tuzla'da fabrika yangını (DHA)Tuzla'da fabrika yangını (DHA)

    İddiaya göre, alevler önce işçilerin ısınmak için yaktıkları ahşap malzemelere daha sonra fabrikadaki diğer paletlere sıçradı.

    Tuzla'da palet imalathanesinde yangın

    Tuzla'da fabrika yangını (DHA)Tuzla'da fabrika yangını (DHA)

    Kısa sürede alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Tuzla'da fabrika yangını (DHA)Tuzla'da fabrika yangını (DHA)

    İşçilerin kaldığı konteynere de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

    Tuzla'da fabrika yangını (DHA)Tuzla'da fabrika yangını (DHA)

    Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından itfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

    Tuzla'da fabrika yangını (DHA)Tuzla'da fabrika yangını (DHA)

    Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında çok sayıda palet yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyeler soygunun ’su’yunu çıkardı! İstanbul’da %837 Ankara’da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura
    Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına çomak! Savcılık peşlerine düştü MASAK harekete geçti: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı: 16 kişi hayatını kaybetti! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Meteoroloji 12 Ocak hava durumu | Marmara’ya kar geliyor: İstanbul dahil 13 ile sarı alarm verildi!
    Yasa teklifi TBMM’de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak?
    TAKVİM çağrı yapmıştı: Hileci ifşa oldu! Bakanlık düğmeye bastı I Vatandaşın cebine göz dikenler tek tek açıklandı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar: Terör örgütlerinin raf ömrü tükendi
    Apo’dan Selo’ya! DEM Parti İmralı heyeti, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti: İnisiyatif alacaksa yanında olacağız
    Rehine krizinde İsrail’den dikkat çeken adım: Mossad Başkanı Katar’a gidecek
    Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır’dan uyardı: Terör örgütü kendini feshetmeli!
    Fenerbahçe’de sürpriz ayrılıklar! Mourinho biletleri kesti
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses’ten Urfalıyam Ezelden türküsü!
    Alana Hadid ‘uyanın’ diyerek anlattı: Gazze’nin bombalanması için milyarlarca dolar gönderenler Los Angeles’taki yangınları söndüremiyor
    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı
    Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört