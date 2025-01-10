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Terörsüz Türkiye için ikinci aşama! Süreç nasıl işleyecek? Hükümet net: Pazarlık yok

Türkiye, 40 yıllık terör sorununu çözmek için kritik bir süreçten geçiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrıları sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'yı lağvetme ve silah bırakma çağrısı yapmaya hazır olduğunu belirtti. DEM Parti'nin Meclis'teki tüm partilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, sürecin detayları netleşmeye başladı. Hükümet, pazarlık yapılmadan sürecin tamamlanmasında kararlı.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 07:32 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 07:41
Terörsüz Türkiye için ikinci aşama! Süreç nasıl işleyecek? Hükümet net: Pazarlık yok

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    Türkiye kritik ve tarihi bir sürece dorğu hareket ediyor. 40 yıllık terör hançerini sökmek için "Terörsüz Türkiye" inşası girişimleri hız kazandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrıları sonrası İmralı'nın kapıları açıldı.

    MHP lideri Devlet Bahçeli, ʺÖcalan çıksın PKK'yı lağvetsinʺ çağrısında bulundu. (AA) MHP lideri Devlet Bahçeli, ʺÖcalan çıksın PKK'yı lağvetsinʺ çağrısında bulundu. (AA)

    Daha önce "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı veren teröristbaşı Abdullah Öcalan bu kez de "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" açıklamasını yaptı. Ancak beklenen "PKK silah bıraksın" çağrısı gelmedi.

    Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık 2024'te PKK elebaşı Öcalan ile görüştü (Fotoğraf: 2014, Takvim.com.tr Arşiv)Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık 2024'te PKK elebaşı Öcalan ile görüştü (Fotoğraf: 2014, Takvim.com.tr Arşiv)

    DEM Parti açıklamanın ardından Meclis'teki tüm partilerle İmralı konu başlıklı görüşmeler gerçekleştirdi.

    Bu kapsamda heyet, ilk önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etti.

    AK Parti adına da Abdullah Güler başkanlığındaki bir heyet DEM Parti'yi kabul etti.

    AK Parti heyeti görüşmenin ardından Erdoğan'ı görüşme içeriğine dair bilgilendirdi. Bu kapsamda Erdoğan ve Bahçeli'nin ana gündem maddesi de Terörsüz Türkiye süreci oldu.

    AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile görüştü (Fotoğraf: AA)AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile görüştü (Fotoğraf: AA)

    KRİTİK GÖRÜŞME
    9 Ocak Perşembe günü ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

    Cumhurdan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralıdan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkasıCumhurdan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralıdan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    Cumhur'dan "Terörsüz Türkiye" zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı'dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası

    Önümüzdeki dönemin takvimi ve yol haritasının detayları da ortaya çıkmaya başladı.

    DEM Parti heyetinin önümüzdeki günlerde bir kez daha İmralı'yı ziyaret edeceği öğrenildi.

    Bu ziyarette siyasi partiler ile yapılan görüşmelerin sonucu değerlendirilecek.

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan Kenya'da yakalanmıştı. (AA/ 15 Şubat 1999)Teröristbaşı Abdullah Öcalan Kenya'da yakalanmıştı. (AA/ 15 Şubat 1999)

    ÇAĞRI BU AY SONUNA KADAR GERÇEKLEŞECEK
    Devlet işin uzamasını istemiyor. Bu nedenle ikinci ya da üçüncü ziyarette İmralı'nın, terör örgütünün Kandil, Avrupa ve Suriye uzantılarına örgütü lağvettiğini belirtip silah bırakma çağrısı yapması bekleniyor. Çağrının bu ay sonuna kadar gerçekleşebileceği belirtiliyor.

    Teröristbaşı, bu çağrıya terör örgütünün uyup silah bırakacağından emin görünüyor, "Gücüm var" mesajı veriyor.

    Çağrının yapılması öncesi ve sonrasında pazarlık anlamına gelecek bir gelişme yaşanmayacak. Hükümet sürecin pazarlığa dönüşmemesi konusunda kararlı.

    DEM turlarının arka planı... Hangi mesajı getirdiler, teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? Ankaranın kırmızı çizgisiDEM turlarının arka planı... Hangi mesajı getirdiler, teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? Ankaranın kırmızı çizgisi
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