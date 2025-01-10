Terörsüz Türkiye için ikinci aşama! Süreç nasıl işleyecek? Hükümet net: Pazarlık yok

Türkiye kritik ve tarihi bir sürece dorğu hareket ediyor. 40 yıllık terör hançerini sökmek için "Terörsüz Türkiye" inşası girişimleri hız kazandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrıları sonrası İmralı'nın kapıları açıldı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, ʺÖcalan çıksın PKK'yı lağvetsinʺ çağrısında bulundu. (AA)
Daha önce "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı veren teröristbaşı Abdullah Öcalan bu kez de "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" açıklamasını yaptı. Ancak beklenen "PKK silah bıraksın" çağrısı gelmedi.
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık 2024'te PKK elebaşı Öcalan ile görüştü (Fotoğraf: 2014, Takvim.com.tr Arşiv)
DEM Parti açıklamanın ardından Meclis'teki tüm partilerle İmralı konu başlıklı görüşmeler gerçekleştirdi.
Bu kapsamda heyet, ilk önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etti.
AK Parti adına da Abdullah Güler başkanlığındaki bir heyet DEM Parti'yi kabul etti.
AK Parti heyeti görüşmenin ardından Erdoğan'ı görüşme içeriğine dair bilgilendirdi. Bu kapsamda Erdoğan ve Bahçeli'nin ana gündem maddesi de Terörsüz Türkiye süreci oldu.