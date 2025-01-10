Terörsüz Türkiye için ikinci aşama! Süreç nasıl işleyecek? Hükümet net: Pazarlık yok

Bu ziyarette siyasi partiler ile yapılan görüşmelerin sonucu değerlendirilecek.

DEM Parti heyetinin önümüzdeki günlerde bir kez daha İmralı'yı ziyaret edeceği öğrenildi.

Önümüzdeki dönemin takvimi ve yol haritasının detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Cumhur'dan "Terörsüz Türkiye" zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı'dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası

Cumhurdan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralıdan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası

KRİTİK GÖRÜŞME 9 Ocak Perşembe günü ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli 'yi ziyaret etti.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan Kenya'da yakalanmıştı. (AA/ 15 Şubat 1999)

ÇAĞRI BU AY SONUNA KADAR GERÇEKLEŞECEK

Devlet işin uzamasını istemiyor. Bu nedenle ikinci ya da üçüncü ziyarette İmralı'nın, terör örgütünün Kandil, Avrupa ve Suriye uzantılarına örgütü lağvettiğini belirtip silah bırakma çağrısı yapması bekleniyor. Çağrının bu ay sonuna kadar gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Teröristbaşı, bu çağrıya terör örgütünün uyup silah bırakacağından emin görünüyor, "Gücüm var" mesajı veriyor.

Çağrının yapılması öncesi ve sonrasında pazarlık anlamına gelecek bir gelişme yaşanmayacak. Hükümet sürecin pazarlığa dönüşmemesi konusunda kararlı.