Temizlik ücretleri katladı! Beyaz yakalılar canından bezdi! Çözüm yeni model

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Son dönemde beyaz yakalı çalışanların en büyük sorunlarından biri evlere günlük temizliğe gelen kadınlar oldu. TEMİZLİK ÜCRETİ KATLADI

Pandeminin ardından yabancı çalışan sayısının azalmasıyla birlikte mevcut çalışanlara artan talep günlük temizlik ücretlerini de katladı. Öyle ki sosyal medyada komedyenlerin skeçlerine dahi konu olan günlük temizlikçiler hemen her ay ücretlerine zam yaparken çalışma koşullarına da yeni kriterler eklemeye başladı. Sabah'ın haberine göre; Günlük temizliğe gelen kadınların her ay fiyat artırmasında bir diğer etken de kendi aralarında kurdukları WhatsApp grupları. Bu gruplarla birbirlerine iş paslayan kadınlar aldıkları ücretler hakkında da yazışıyorlar. Biri eğer gittiği evden aldığı ücreti artırıyorsa diğer kadın da, "O 1.800 TL yaptıysa ben 2.000 TL yaparım" mantığıyla ücretini artırıyor. Hızla artan fiyat karşısında bazı kişiler temizlik hizmeti almayı bırakırken bazıları da robot süpürge gibi ürünlerle çözüm bulmaya çalışıyor.

Son dönemlerde beyaz yakalı çalışanların en büyük sorunlarından biri evlere günlük temizliğe gelen kadınlar oldu. (Görsel: AA) ÜCRET HER AY ARTIYOR

Örneğin İstanbul'da Haziran 2023'te 1.200-1.500 TL arasında değişen tam gün temizlik ücretleri, eylülde 1.800 TL, ekimde 2.000 TL, aralıkta 2.200 TL, yılbaşından sonra da 2.500 TL'ye kadar yükseldi. Yol parası ve kahvaltının yanı sıra mesaiyi de 6 saate kadar düşüren gündelik temizlikçiler tüm taleplerin kabul edilmesine rağmen yine de söz verilen gün gelmemeye başladı. Bu tür sorunlar son dönemde artınca yeni formül arayışları da hızlandı. Gündelik temizlikçi arayanlar ortak istihdam modeli geliştirdi. MAAŞ-YOL-SİGORTA

Yeni modelde sistem şöyle işliyor:

Arkadaş grubu ya da aynı apartmanda yaşayan 3 aile günlük temizlik yapan bir kişiyle anlaşıyor. Maaş, sigorta ve yol masrafları için ücret belirleniyor. Örneğin maaş, sigorta ve yol dahil toplam 45 bin TL. Bu rakam üç aile arasında 15'er bin TL olarak paylaşılıyor. Günlük temizlik için anlaşılan kadın ise haftada iki yarım gün olmak üzere üç evin temizliğini yapıyor. Bir gün de izin kullanıyor.