DEM Parti’ye terör soruşturması! Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve yardımcısı gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti li belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin'de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan gözaltına alındı. (İHA)

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.