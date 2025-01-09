MSB’den sınır ötesi operasyon açıklaması! PKK silah bırakmazsa... | 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen operasyonlar da dahil son bir haftada 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü münasebetiyle TCG Salihreis firkateyninde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde, havada ve siber alandaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırdığını söyledi. Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın, 7-16 Ocak tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de gerçekleştirildiğini aktaran Aktürk, şunları kaydetti: "Tatbikat kapsamında, harekata hazırlık eğitimleri, seçkin gözlemci günü faaliyetleri, liman ziyaretleri, lojistik bütünleme faaliyetleri, fiili silah eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edilmektedir. Tatbikatta, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel yer almaktadır. Yine, 'Barbaros Sınıfı Firkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi' kapsamında modernize edilen ilk gemimiz TCG Oruçreis de tatbikata katılmaktadır. Mavi Vatan Tatbikatı kapsamında 10-11 Ocak tarihlerinde 59 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 liman ziyareti icra edilecektir." Aktürk, ayrıca 11 Ocak'ta Türkiye ve Pakistan deniz kuvvetleri arasında müşterek çalışabilirliği sağlamak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Doğu Akdeniz'de Turgutreis-11 Tatbikatı gerçekleştirileceğini ifade etti. Deniz Kuvvetlerinin tüm yüzer, dalar ve uçar unsurları ile başta Mavi Vatan olmak üzere sınırların ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğini belirten Aktürk, Türkiye'nin öncülüğünde, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan ve 6 aydır Deniz Kuvvetleri tarafından komuta edilen Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubunun (MCM BLACK SEA) Komite Toplantısı ve Devir Teslim Töreninin 14-16 Ocak tarihleri arasında Bulgaristan'da icra edileceğini, görev grubu komutasının 6 ay süreyle Bulgaristan'a devredileceğini aktardı.

Takvim Foto Arşiv - Terörle mücadele harekatı Tuğamiral Aktürk, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG/SDG ve DEAŞ başta olmak üzere bekaya yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde operasyonların sürdüğünü belirtti. İcra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Aktürk, 2024 yılı dahil olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 1519'u Irak'ın kuzeyi, 1645'i Suriye'nin kuzeyi olmak üzere 3 bin 164'e ulaştığını söyledi. Aktürk, geçen hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 4 teröristin daha hudut karakollarına teslim olduğunu belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kaynağında, sürekli ve kapsamlı operasyonlarla gerçekleştirdiği terörle mücadelesine, önleyici, irade kırıcı ve yok edici tedbirlerle, sarsılmaz bir azim ve artan bir kararlılıkla devam edecektir." şeklinde konuştu. "HİÇBİR TERÖR OLUŞUMUNA VE OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ" Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunduğunun altını çizen Aktürk, "Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 7'si terör örgütü mensubudur. 939 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." bilgisini verdi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler doğrultusunda, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladığımızı, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için desteğimizi yeni yönetimle yakın işbirliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlıklara devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."