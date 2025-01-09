SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

ANKA'nın gurur anları! 15.000 feet'ten tam isabet

Türk savunma sanayisinin gururları arasında ter alan ANKA, 15.000 feet irtifadan gerçekleştirdiği atışta hedefi tam isabetle vurdu. ROKETSAN’ın milli füzesi L-UMTAS ile yapılan bu atış yerli ve milli mühendisliğin gökyüzündeki gücünü bir kez daha kanıtladı. TUSAŞ, bu tarihi anın görüntülerini paylaştıç İşte ANKA'nın 15.000 feet'ten yaptığı o atış...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 10:50 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 11:16
ANKA’nın gurur anları! 15.000 feet’ten tam isabet

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türk savunma sanayisinin gururu ANKA, İHA teknolojilerindeki başarısını bir kez daha kanıtladı.

    ANKA'dan 15.000 Feet'ten tam isabet!

    15.00 FEET'TEN TAM İSABET
    Türkiye'nin yerli ve millî mühendislik harikası ANKA, 15.000 feet irtifadan yaptığı atışta hedefini tam isabetle vurdu ve bir ilke daha imza attı.

    ANKA, 15.000 feet irtifadan yaptığı atışta hedefini tam isabetle vurdu (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)ANKA, 15.000 feet irtifadan yaptığı atışta hedefini tam isabetle vurdu (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

    TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, bu başarının Türkiye'nin savunma sanayiindeki azmini ve gücünü gözler önüne serdiği vurgulandı.

    ANKA, 15.000 feet irtifadan yaptığı atışta hedefini tam isabetle vurdu (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)ANKA, 15.000 feet irtifadan yaptığı atışta hedefini tam isabetle vurdu (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

    TUSAŞ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: DAHA YÜKSEĞE ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ
    TUSAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "ANKA, 15.000 feet'ten hedefi tam isabetle vurdu! Bu yalnızca bir atış değil, milletimizin inancının, azminin ve gücünün gökyüzündeki gücüdür. ROKETSAN'ın millî füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin gecesini gündüzüne katarak inşa ettiği bir gurur tablosudur. Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarımızla gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada adımızı daha da yukarı taşıyor, her başarımızda Türkiye'nin gücünü göklere yazıyoruz. Yerli ve milli teknolojimizin gücüyle daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz!"

    ANKA'nın 15.000 feet'ten L-UMTAS füzesiyle gerçekleştirdiği bu tam isabet, savunma sanayiindeki yerlilik oranının artırılmasına ve mühendislik kabiliyetlerinin uluslararası arenada sergilenmesine önemli bir katkı sağlayacak.

    Bu başarı, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası savunma pazarında yükselen bir güç olduğunu bir kez daha gösteriyor.

    ANKA'NIN BAŞARI KORNOLOJİSİ
    Türk savunma sanayisinin özgün İHA'larından ANKA, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) üretim ve montaj çalışmalarının tamamlanmasıyla 16 Temmuz 2010'da hangardan çıktı ve motor çalıştırdı.

    30 Aralık 2010'da ilk uçuşunu gerçekleştiren, 2017 yılında envantere giren ANKA, geçen sürede kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemlerinden biri haline geldi.

    Güvenlik güçlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, tanımlama ve takip ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen ANKA'lar bu görevleri gece ve gündüz, kötü hava şartlarında bile gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sunarak gerçekleştiriyor.

    Bir keşif-gözetleme sistemi olarak operasyonel olan ANKA, sonrasında elektronik harp, deniz üstü harbi, hava-yer taarruz gibi çoklu rol yetenekleri kazandı.

    Yoğun karıştırmanın olduğu zorlu muharebe koşullarında kendisini kanıtlayan ANKA, yangın ve deprem gibi doğal afet durumlarında da çalışmalara destek verdi.


    Faydalı yük kapasitesi 200 kilogram olan ANKA, 30 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. ANKA, 30 saatin üzerinde görev yapabiliyor.

    Burun kısmında bulunan kamera sistemi sayesinde hedefi tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştiren ANKA, taşıyabildiği 4 mühimmat ile caydırıcılık sağlıyor.

    UYDUDAN KONTROL YETENEĞİYLE SINIRLARI KALDIRDI
    ANKA'nın gelişim sürecindeki en önemli aşamalardan biri uydudan kontrol yeteneği kazandırılması oldu. Orta irtifa uzun havada kalışlı İHA sistemi ANKA, uydu yeteneğiyle önemli bir güç çarpanı haline geldi.

    Uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şatlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ANKA-S versiyonu, sınır güvenliği ve terörle mücadele harekatlarında etkin olarak kullanılmaya başlandı.

    Operasyon sahasındaki başarılarıyla kendini kanıtlayan ANKA, ihracat başarılarına da imza attı.

    Bugüne kadar yaklaşık 220 bin uçuş saatine ulaşan ANKA için 5 ülke ile sözleşme imzalandı, 3 ülke ile yürütülen görüşmelerde sona gelindi.

    Bugüne kadar Blok A, Blok B, ANKA-S ve Operatif ANKA olarak 4 farklı konfigürasyon ile yurt içinde ve dışında 70 araç teslimatı gerçekleştirildi. 2024 sonu itibarıyla 140'ıncı ANKA'nın üretilmesi planlanıyor.

    MİLLİ MOTORLARLA GÖKYÜZÜNE KANAT AÇTI
    ANKA'nın gelişim sürecindeki birçok alt sistemin yerli ve milli olarak üretilmesi sağlandı. Bu süreçteki önemli aşamalardan biri milli motor entegrasyonu oldu. Bu kapsamda TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-PD170 motorları başarıyla ANKA'ya entegre edildi.

    İnfografik (AA)İnfografik (AA)

    TUSAŞ saldırısını terör örgütü HPG/PKK üstlendi! Hain saldırıyla ilgili satır arasında verilen dikkat çekici mesajTUSAŞ saldırısını terör örgütü HPG/PKK üstlendi! Hain saldırıyla ilgili satır arasında verilen dikkat çekici mesaj

    Kandilin APO maskesi düştü! PKK elebaşı Mustafa Karasudan silah bırakmayız mesajı: CHP ve DEM kayyumlara karşı birlikte hareket etsinKandilin APO maskesi düştü! PKK elebaşı Mustafa Karasudan silah bırakmayız mesajı: CHP ve DEM kayyumlara karşı birlikte hareket etsin

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    İsrail’de acil güvenlik toplantısı: Konu Türkiye! Israel Katz harekete geçti
    MSB’den sınır ötesi operasyon açıklaması! PKK silah bırakmazsa... | 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
    MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...
    İtalya’da Türkiye’siz Suriye masası kurma girişimi! Ankara’nın PKK/YPG’ye harekat resti panikletti: Biden’ın Kobani’deki son oyunu
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!
    Şirin Elmas Hanilçi’nin katili hakim karşısına çıkıyor! Acılı anne ve baba tüyler ürperten detayları anlattı! Başka istismar ettiği çocuklar da mı var?
    Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı ilk kez konuştu: Dayımın parasında pulunda gözüm yok
    Tasarruf yolu... 2 saatlik mesafe 55 dakikaya düşecek 7.4 milyar TL cepte kalacak! Açılış Başkan Erdoğan’dan
    Emeklinin zam hesabı tamam: e-Devlet’te güncellemeler yapıldı! Ek ödemeye bak yeni kök aylığını gör
    TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta
    CHP’li belediyede taciz skandalı! Muhabir kabus dolu günleri anlattı: Mesajı açtığımda şoke oldum
    Daltonlardan bir CHP’li daha çıktı! Muhittin Böcek’in oğluna tehdit mesajları yollamış
    MGM 9 Ocak hava durumu haritası | Kar esareti Balkanlardan geliyor! İstanbul 8-9 derece birden...