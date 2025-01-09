Cumhur'dan "Terörsüz Türkiye" zirvesi! Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek | İmralı'dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası

Türkiye kritik ve tarihi bir sürecin eşiğinden geçiyor. 40 yıllık terör hançerini sökmek için "Terörsüz Türkiye" inşası girişimleri hız kazandı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrıları sonrası İmralı'nın kapıları açıldı.



ÖCALAN: ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM



Daha önce "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı veren teröristbaşı Abdullah Öcalan bu kez de "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" açıklamasını yaptı. Ancak beklenen "PKK silah bıraksın" çağrısı gelmedi.



DEM Parti ise Meclis'teki tüm partilerle İmralı konu başlıklı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin sona ermesinin ardından sürpriz bir görüşme haberi geldi.



SÜRPRİZ CUMHUR ZİRVESİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin saat 16.30'da Ankara'da bir araya geleceği öğrenildi.



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"



Erdoğan 2025'in ilk kabinesinde "Biz iktidar ve ittifak olarak 'terörsüz Türkiye' hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz" diyerek net bir mesaj vermişti.

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