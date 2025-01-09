(Takvim Foto Arşiv) Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te dünyaya geldi. Çocuk felcine yakalandığı erken yaşlarda müziğe olan ilgisi nüksetti. Lise yıllarında orkestra kurarak müziğe adım atan Akbayram, ilk plağını Siyah Örümcekler adıyla piyasaya çıkardı. Gaziantep'ten sonra Adana'da müzik hayatına devam etti ve İstanbul'a yerleşerek diş hekimliği yerine müziği ilk tercihi haline getirdi.

(Takvim Foto Arşiv) 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'nda birinci olan Akbayram, 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu. Yetenekli isim Anadolu pop müziğinin önemli figürlerinden biri. "Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi parçalarla büyük satış rakamları elde etti ve 250'ye yakın ödül aldı.

(Takvim Foto Arşiv) Akbayram, müziğinde halk kitlelerinin sorunlarına odaklanarak toplumsal mesajlara yer verdi. 1979 yılında Ayten Hanım ile evlendi ve çiftin Türkü ve Ozan isimlerinde iki çocuğu dünyaya geldi.