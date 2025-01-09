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Edip Akbayram hasta mı? Ünlü şarkıcı neden yoğun bakıma alındı?

Son dakika haberine göre Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sosyal medyada ve arama motorlarında 'Edip Akbayram hastalığı ne? Edip Akbayram neden yoğun bakıma alındı?' araştırılıyor. İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 13:51 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 13:54
Edip Akbayram hasta mı? Ünlü şarkıcı neden yoğun bakıma alındı?

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    Son dakika haberine göre Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sosyal medyada ve arama motorlarında 'Edip Akbayram hastalığı ne? Edip Akbayram neden yoğun bakıma alındı?' araştırılıyor. İşte habere ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Edip Akbayram neden hastaneye kaldırıldı?

    Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, düşerek geçirdiği kazanın ardından hastaneye sevk edildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Edip Akbayram hasta mı, hastalığı ne?

    Hastanede yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan Edip Akbayram, yoğun bakım ünitesine alındı. Akbayram'ın tedavisi Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Edip Akbayram kimdir?

    Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te dünyaya geldi. Çocuk felcine yakalandığı erken yaşlarda müziğe olan ilgisi nüksetti. Lise yıllarında orkestra kurarak müziğe adım atan Akbayram, ilk plağını Siyah Örümcekler adıyla piyasaya çıkardı. Gaziantep'ten sonra Adana'da müzik hayatına devam etti ve İstanbul'a yerleşerek diş hekimliği yerine müziği ilk tercihi haline getirdi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    1971'de Altın Mikrofon Yarışması'nda birinci olan Akbayram, 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu. Yetenekli isim Anadolu pop müziğinin önemli figürlerinden biri. "Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi parçalarla büyük satış rakamları elde etti ve 250'ye yakın ödül aldı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Akbayram, müziğinde halk kitlelerinin sorunlarına odaklanarak toplumsal mesajlara yer verdi. 1979 yılında Ayten Hanım ile evlendi ve çiftin Türkü ve Ozan isimlerinde iki çocuğu dünyaya geldi.

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