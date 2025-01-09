Son dakika haberine göre Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sosyal medyada ve arama motorlarında 'Edip Akbayram hastalığı ne? Edip Akbayram neden yoğun bakıma alındı?' araştırılıyor. İşte habere ilişkin detaylar...
Son dakika haberine göre Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sosyal medyada ve arama motorlarında 'Edip Akbayram hastalığı ne? Edip Akbayram neden yoğun bakıma alındı?' araştırılıyor. İşte habere ilişkin detaylar...
Edip Akbayram neden hastaneye kaldırıldı?
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, düşerek geçirdiği kazanın ardından hastaneye sevk edildi.
Edip Akbayram hasta mı, hastalığı ne?
Hastanede yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan Edip Akbayram, yoğun bakım ünitesine alındı. Akbayram'ın tedavisi Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.
Edip Akbayram kimdir?
Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te dünyaya geldi. Çocuk felcine yakalandığı erken yaşlarda müziğe olan ilgisi nüksetti. Lise yıllarında orkestra kurarak müziğe adım atan Akbayram, ilk plağını Siyah Örümcekler adıyla piyasaya çıkardı. Gaziantep'ten sonra Adana'da müzik hayatına devam etti ve İstanbul'a yerleşerek diş hekimliği yerine müziği ilk tercihi haline getirdi.
1971'de Altın Mikrofon Yarışması'nda birinci olan Akbayram, 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu. Yetenekli isim Anadolu pop müziğinin önemli figürlerinden biri. "Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi parçalarla büyük satış rakamları elde etti ve 250'ye yakın ödül aldı.
Akbayram, müziğinde halk kitlelerinin sorunlarına odaklanarak toplumsal mesajlara yer verdi. 1979 yılında Ayten Hanım ile evlendi ve çiftin Türkü ve Ozan isimlerinde iki çocuğu dünyaya geldi.