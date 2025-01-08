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Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgüler: "Erdoğan'a saygı duyuyorum"

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, basın toplantısında Başkan Erdoğan'ı "zeki bir lider" olarak nitelendirerek övgülerde bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgüler: Erdoğan’a saygı duyuyorum

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    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, basın toplantısında Başkan Erdoğan'a yine övgüler dizdi. "Sayın Erdoğan benim dostum ve saygı duyduğum bir lider. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" diyen Trump, Suriye'deki ABD varlığına ilişkin mesajlar da verdi. İlk başkanlık döneminde Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini söyleyen Trump, güncel durumla ilgili sorular karşısında Ankara'nın önemine işaret etti. Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum" yanıtını verdi. Trump daha önce de "Suriye'de anahtar Türkiye'nin elinde. Erdoğan çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu. Çok zeki bir lider. İyi anlaştığım bir dostum" ifadesini kullanmıştı.

    TARİHİ FIRSAT
    İdareciler Programı'nda konuşan Başkan Erdoğan, terörsüz Suriye devrimi ile birlikte tarihi bir fırsat penceresinin açıldığını belirtti. "Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

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