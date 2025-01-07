Trump'tan övgü dolu sözler: "Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'den asker çekme ve ülkedeki gidişatla ilgili süreçte Türkiye'nin önemini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida'da bulunan yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önceki başkanlık döneminde savaşlardan kaçındığını hatırlatan Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekip çekmeyeceği ve ülkedeki süreçle ilgili açıklamalarında, Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.

İlk başkanlık döneminde Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini söyleyen Trump, güncel durumla ilgili sorular karşısında Ankara'nın önemine işaret etti.

Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." yanıtını verdi.

Trump: "Türkiye Suriye'ye girdi, Türkiye 2000 yıldır bu ülkeyi farklı isimler altında istiyordu."

"Suriye'deki duruma bakarsanız, Rusya zayıfladı, İran zayıfladı. Ve Erdoğan çok akıllı bir adam. İnsanlarını oraya farklı şekillerde ve farklı isimlerle gönderdi, gittiler ve kontrolü ele geçirdiler."

Trump'tan Hamas'a rehine tehdidi: "Eğer o rehineler ben göreve geldiğimde geri gelmezlerse, Orta Doğu'da kıyamet kopacak."

Trump'tan Avrupa'ya sert mesaj: "Avrupa... Arabalarımızı, tarım ürünlerimizi, hiçbir şeyimizi almayacaklar. Biz de bunları onlara vermeyeceğiz."

Florida Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenleyen Donald Trump, Suriye'deki son gelişmeler ve Beşşar Esad rejimiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, "Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esad'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı



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