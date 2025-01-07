Sağlık Bakanlığı’ndan estetik işlemlerinde değişiklik! Kapsam genişletildi

Sağlık Bakanlığı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklik ile estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluş kapsamı genişletildi.
Sağlık Bakanlığı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklik ile estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluş kapsamı genişletildi.
ESTETİK İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekân ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemlerini yalnızca dermatolog, plastik cerrah ve medikal estetik sertifikası bulunan hekimler yapabiliyordu. Yapılan değişikliğin ardından yeni yönetmelikle tıp eğitimi müfredatları uygun olan veya onaylanmış sertifikalı eğitimleri ile yetkinlik edinen hekimler de sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekân ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemlerini gerçekleştirebilecek.
HEKİM İSTİHDAMI ARTACAK
Yönetmelikte yapılan değişiklikle, estetik hizmeti sunabilecek hekimlerin çerçevesi de genişletildi. Bu, tüm estetik uygulamalarının sadece hekimler tarafından uygulanması noktasında bakanlığın kararlılığını da ortaya koydu. Diğer yandan yönetmelikte yapılan bu değişiklikle uygulayıcı hekim kapsamı genişlediğinden kamuda ilgili branşlarda hekim istihdamında yaşanan sorunların da önüne geçilmesi hedeflendi.
SAĞLIK KURULUŞLARI SAYISINDA ARTIŞ
Yeni yönetmelik ile estetik amaçlı uygulamaların yapılabileceği sağlık kuruluşlarının sayısı da fiilen arttı. Zira kısıtlı branşta hizmet sunacak hekim istihdamında güçlük yaşandığından çok sayıda sağlık tesisinde uygulama yapılamazken, yeni dönemde bu fiili kısıt ortadan kalkmış oldu.