Yenidoğan Çetesi için fezleke! Savcı Yavuz Engin’i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in HTS kayıtları ortaya çıktı

Öte yandan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin 'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hemşire Serenay Şenkalaycı hakkında ise 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan ise 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan fezlekede Mustafa Kemal Zengin 'in basına yansıyan ve kamuoyunda büyük tepki çeken Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin 'i makamında şüpheli Tuğçe Toptemel 'i tahliye ettirmek için görüşme yaptığı ve tehdit boyutuna varacak söylemlerde bulunduğu aktarıldı. Öte yandan fezlekede yer verilen HTS kayıtlarına göre Mustafa Kemal Zengin'in Beylikdüzü Medilife hastane mesul müdürü Ahmet Atilla Yılmaz ile 138 kez, yine cumhuriyet savcısının yanına birlikte gittiği Avulat Aylin Arslantatar ile bin 320 kez ve tahliye ettirilmek istenen örgüt üyesi Tuğçe Toptemel'in üvey babası olan Yavuz Çelik ile 110 kez irtibatı olduğu belirtildi.

Fezlekede Zengin'in dosya savcısını tehdit eyleminden çok daha önce de Yavuz Çelik ve Beylikdüzü Medilife hastane müdür Ahmet Atilla Yılmaz ile irtibatlı olduğu, irtibatının yalnızca tehdit eyleminden hemen öncesiyle başlamadığı aktarıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Şüpheli Zengin'in suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan bir şahsı, örgütün varlığını bile bile dosya savcısını tehdit etmek suretiyle tahliye ettirmeye çalıştığı fezlekede belirtildi. Mustafa Kemal Zengin 'in bu kapsamda eyleminin örgüte yardım etme olarak değerlendirildiği, tehdit eylemiyle ilgili soruşturmanın ise ayrıca devam ettiği fezlekede açıklandı.

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"SAVCIYA TEHDİT AMAÇLI GİTMEDİM"

Şüpheli Mustafa Kemal Zengin ifadesinde "Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım. Ben herkese kendimi müşavir olarak tanıtırım, bana müsteşar diyenleri de müşavir diyerek düzeltirim. Ancak müsteşar demeye devam ediyorlar. Buna benim yapabileceğim bir şey yok" dedi.

Kendisine "cumhuriyet savcısı hakkında bu kadar bilgiye nasıl vakıf oldunuz?" şeklinde soru sorulan Mustafa Kemal Zengin "Ben sadece Yavuz Çelik'in bana söyledikleri kadar biliyorum. Diğer söylediklerim tamamen boş boğazlılıktandır. Benim olayı biraz abartmamdan dolayı olay bu noktaya gelmiştir. Başka ekleyeceğim bir şey yoktur" dedi.