Yenidoğan Çetesi için fezleke! Savcı Yavuz Engin’i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in HTS kayıtları ortaya çıktı

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 18 şüpheli tespit edilmişti.
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmıştı.
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18 ŞÜPHELİ HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2. Dalgaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede 18 şüpheli hakkında ceza istendi. Hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Doktor Dursun Eryılmaz hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.