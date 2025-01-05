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Yenidoğan Çetesi için fezleke! Savcı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in HTS kayıtları ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu Yenidoğan Çetesi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen fezlekede Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek için tam bin 568 görüşme yaptığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 10:15 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 10:27
Yenidoğan Çetesi için fezleke! Savcı Yavuz Engin’i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in HTS kayıtları ortaya çıktı

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    Başlıkların Devamı

    İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 18 şüpheli tespit edilmişti.

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    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmıştı.

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    18 ŞÜPHELİ HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI
    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2. Dalgaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede 18 şüpheli hakkında ceza istendi. Hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Doktor Dursun Eryılmaz hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Yenidoğan Çetesi elebaşı Fırat Sarı (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan Çetesi elebaşı Fırat Sarı (Takvim Foto Arşiv)

    Öte yandan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hemşire Serenay Şenkalaycı hakkında ise 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan ise 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi.

    Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin (Takvim Foto Arşiv)Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin (Takvim Foto Arşiv)

    Geri kalan 15 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

    BİN 568 TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞ

    Hazırlanan fezlekede Mustafa Kemal Zengin'in basına yansıyan ve kamuoyunda büyük tepki çeken Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında şüpheli Tuğçe Toptemel'i tahliye ettirmek için görüşme yaptığı ve tehdit boyutuna varacak söylemlerde bulunduğu aktarıldı. Öte yandan fezlekede yer verilen HTS kayıtlarına göre Mustafa Kemal Zengin'in Beylikdüzü Medilife hastane mesul müdürü Ahmet Atilla Yılmaz ile 138 kez, yine cumhuriyet savcısının yanına birlikte gittiği Avulat Aylin Arslantatar ile bin 320 kez ve tahliye ettirilmek istenen örgüt üyesi Tuğçe Toptemel'in üvey babası olan Yavuz Çelik ile 110 kez irtibatı olduğu belirtildi.

    Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin (Takvim Foto Arşiv)Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin (Takvim Foto Arşiv)

    Fezlekede Zengin'in dosya savcısını tehdit eyleminden çok daha önce de Yavuz Çelik ve Beylikdüzü Medilife hastane müdür Ahmet Atilla Yılmaz ile irtibatlı olduğu, irtibatının yalnızca tehdit eyleminden hemen öncesiyle başlamadığı aktarıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Şüpheli Zengin'in suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan bir şahsı, örgütün varlığını bile bile dosya savcısını tehdit etmek suretiyle tahliye ettirmeye çalıştığı fezlekede belirtildi. Mustafa Kemal Zengin'in bu kapsamda eyleminin örgüte yardım etme olarak değerlendirildiği, tehdit eylemiyle ilgili soruşturmanın ise ayrıca devam ettiği fezlekede açıklandı.

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    "SAVCIYA TEHDİT AMAÇLI GİTMEDİM"

    Şüpheli Mustafa Kemal Zengin ifadesinde "Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım. Ben herkese kendimi müşavir olarak tanıtırım, bana müsteşar diyenleri de müşavir diyerek düzeltirim. Ancak müsteşar demeye devam ediyorlar. Buna benim yapabileceğim bir şey yok" dedi.

    Kendisine "cumhuriyet savcısı hakkında bu kadar bilgiye nasıl vakıf oldunuz?" şeklinde soru sorulan Mustafa Kemal Zengin "Ben sadece Yavuz Çelik'in bana söyledikleri kadar biliyorum. Diğer söylediklerim tamamen boş boğazlılıktandır. Benim olayı biraz abartmamdan dolayı olay bu noktaya gelmiştir. Başka ekleyeceğim bir şey yoktur" dedi.

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