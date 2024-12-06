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Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı! İşte 7 kişinin tutuklanma gerekçeleri

İstanbul'da devam eden 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Haklarında tutuklama istenen 10 sanıktan 7'sinin tutuklanmasına karar verdi. Davada tutuklu sayısı ise 29'a yükseldi. Tutuklanmalarına karar verilen 7 şüpheli hakkında yer alan değerlendirmeler çetenin karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 07:41 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 08:08
Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı! İşte 7 kişinin tutuklanma gerekçeleri

İstanbul'da devam eden 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Haklarında tutuklama istenen 10 sanıktan Murat Mantus, Mehmet Gurul, Serenay Şenkalaycı, Ali Aksu, Ali Dirik, Hatice Kırım ve Şeyhmus Çelik hakkında tutuklama kararı verildi.

Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı! İşte 7 kişinin tutuklanma gerekçeleri

Mahkemeye gelmeyen ve haklarında tutuklama kararı verilen 4 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlenmesine hükmedildi. Duruşma 13 Ocak 2025'e ertelendi. Tutuklanmalarına karar verilen 7 şüpheli hakkında yer alan değerlendirmeler çetenin karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı! İşte 7 kişinin tutuklanma gerekçeleri

DOKTOR OLARAK TANITMASINA MÜSADE ETTİ

Opera bebeğin 6 aylık olmasına rağmen tıbbi tedavi uygulamalarına aykırı şekilde kuvöze konduğu iddia edilen Birinci Hastanesi'nin sahibi Ali Aksu hakkında, hemşire Hakan Doğukan Taşcı'nın kendisini doktor olarak tanıtmasına müsaade ettiği değerlendirilildi. Aksu'nun, hasta düzeyleriyle ilgili hastanenin kazancını arttırmak için Fırat Sarı'ya baskı yaptığı ve SGK'ya yönelik tüm usulsüzlüklerden haberdar olduğu kaydedildi.

Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı! İşte 7 kişinin tutuklanma gerekçeleri

KAMERA KAYITLARI SİLİNDİ

Güney Hastanesi Başhekimi Ali Dirik'in, yoğun bakım kamera kayıtlarını sildiği ifade edildi. Başhekim Dirik hastaneye bebek sevki karşılığında ücret ödemesi yaptığı, yapılan tüm usulsüzlüklerden de haberdar olduğu sanık ifadelerine yansıdı.

Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı! İşte 7 kişinin tutuklanma gerekçeleri

HASTANEDE DEĞİLDİ

Doktor Şeyhmus Çelik hakkında ise Kaya bebek hayatını kaybettiği sırada hastanede olması gerekirken Esenler Güney Hastanesinde olduğu iddia edildi.

Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı! İşte 7 kişinin tutuklanma gerekçeleri

RAPORLARDA OYNAMA YAPTI

TRG Hospital Hastanesinde doktor olarak çalışan Mehmet Gürül'ün, hasta başına SGK'dan daha fazla para almak için epkiriz raporlarında oynama yaptığı, kaydedildi.

Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı! İşte 7 kişinin tutuklanma gerekçeleri

CİRO İÇİN BASKI YAPTI

Sabah'ın haberine göre; Hemşire Serenay Şenkalaycı'nın usulsüz şekilde ilaç düşümü yaptığı belirtildi. TRG Hospital Hastanesi müdürü Murat Mantuş'un yenidoğan yoğun bakımı tam kapasite doldurma ve ciro artırma için Fırat Sarı'ya baskı yaptığı kaydedildi.

Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı! İşte 7 kişinin tutuklanma gerekçeleri

NORMAL ODAYA ALDI

Beylikdüzü Medilife Hastanesi hemşiresi Ceren Hatice Kırım'ın demetim sırasında yoğun bakım kapasitesinin üstünde bebek bulunduğu ve bunu gizlemek için bebeklerin sağlığını tehlikeye atarak bir bebeği normal odaya aldığı belirtildi.

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