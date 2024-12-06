İstanbul'da devam eden 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Haklarında tutuklama istenen 10 sanıktan Murat Mantus, Mehmet Gurul, Serenay Şenkalaycı, Ali Aksu, Ali Dirik, Hatice Kırım ve Şeyhmus Çelik hakkında tutuklama kararı verildi.

Mahkemeye gelmeyen ve haklarında tutuklama kararı verilen 4 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlenmesine hükmedildi. Duruşma 13 Ocak 2025'e ertelendi. Tutuklanmalarına karar verilen 7 şüpheli hakkında yer alan değerlendirmeler çetenin karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

DOKTOR OLARAK TANITMASINA MÜSADE ETTİ Opera bebeğin 6 aylık olmasına rağmen tıbbi tedavi uygulamalarına aykırı şekilde kuvöze konduğu iddia edilen Birinci Hastanesi'nin sahibi Ali Aksu hakkında, hemşire Hakan Doğukan Taşcı'nın kendisini doktor olarak tanıtmasına müsaade ettiği değerlendirilildi. Aksu'nun, hasta düzeyleriyle ilgili hastanenin kazancını arttırmak için Fırat Sarı'ya baskı yaptığı ve SGK'ya yönelik tüm usulsüzlüklerden haberdar olduğu kaydedildi.

KAMERA KAYITLARI SİLİNDİ Güney Hastanesi Başhekimi Ali Dirik'in, yoğun bakım kamera kayıtlarını sildiği ifade edildi. Başhekim Dirik hastaneye bebek sevki karşılığında ücret ödemesi yaptığı, yapılan tüm usulsüzlüklerden de haberdar olduğu sanık ifadelerine yansıdı.