İstanbul'da devam eden 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Haklarında tutuklama istenen 10 sanıktan Murat Mantus, Mehmet Gurul, Serenay Şenkalaycı, Ali Aksu, Ali Dirik, Hatice Kırım ve Şeyhmus Çelik hakkında tutuklama kararı verildi.
Mahkemeye gelmeyen ve haklarında tutuklama kararı verilen 4 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlenmesine hükmedildi. Duruşma 13 Ocak 2025'e ertelendi. Tutuklanmalarına karar verilen 7 şüpheli hakkında yer alan değerlendirmeler çetenin karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
DOKTOR OLARAK TANITMASINA MÜSADE ETTİ
Opera bebeğin 6 aylık olmasına rağmen tıbbi tedavi uygulamalarına aykırı şekilde kuvöze konduğu iddia edilen Birinci Hastanesi'nin sahibi Ali Aksu hakkında, hemşire Hakan Doğukan Taşcı'nın kendisini doktor olarak tanıtmasına müsaade ettiği değerlendirilildi. Aksu'nun, hasta düzeyleriyle ilgili hastanenin kazancını arttırmak için Fırat Sarı'ya baskı yaptığı ve SGK'ya yönelik tüm usulsüzlüklerden haberdar olduğu kaydedildi.
KAMERA KAYITLARI SİLİNDİ
Güney Hastanesi Başhekimi Ali Dirik'in, yoğun bakım kamera kayıtlarını sildiği ifade edildi. Başhekim Dirik hastaneye bebek sevki karşılığında ücret ödemesi yaptığı, yapılan tüm usulsüzlüklerden de haberdar olduğu sanık ifadelerine yansıdı.
RAPORLARDA OYNAMA YAPTI
TRG Hospital Hastanesinde doktor olarak çalışan Mehmet Gürül'ün, hasta başına SGK'dan daha fazla para almak için epkiriz raporlarında oynama yaptığı, kaydedildi.
CİRO İÇİN BASKI YAPTI
Sabah'ın haberine göre; Hemşire Serenay Şenkalaycı'nın usulsüz şekilde ilaç düşümü yaptığı belirtildi. TRG Hospital Hastanesi müdürü Murat Mantuş'un yenidoğan yoğun bakımı tam kapasite doldurma ve ciro artırma için Fırat Sarı'ya baskı yaptığı kaydedildi.
NORMAL ODAYA ALDI
Beylikdüzü Medilife Hastanesi hemşiresi Ceren Hatice Kırım'ın demetim sırasında yoğun bakım kapasitesinin üstünde bebek bulunduğu ve bunu gizlemek için bebeklerin sağlığını tehlikeye atarak bir bebeği normal odaya aldığı belirtildi.