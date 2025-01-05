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TAKVİM yakalar! CHP'li Hüseyin Arda Engizek'in akrabası PKK elebaşı Duran Kalkan'ın A Takımı'ndan çıktı... Ahmet Özer detayı

PKK/KCK'nın üst düzey isimlerinden Cafer kod Hüseyin Engizek, Suriye'de esrarengiz bir şekilde öldü. Bu durum Murat Karayılan'ın "Suriye'de yokuz" yalanını bir kez daha gözler önüne sererken Takvim.com.tr Engizek'le ilgili çok çarpıcı bir detaya ulaştı. Elebaşı Duran Kalkan'ın A Takımı'nda yer alan Engizek'in CHP Meclis üyesi Hüseyin Arda Engizek'in akrabası olduğu ortaya çıktı. İki Engizek de Kahramanmaraş Pazarcık doğumlu. CHP'li Engizek'in terör tutuklusu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le yakın temasta olması ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 10:47 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 11:13
TAKVİM yakalar! CHP’li Hüseyin Arda Engizek’in akrabası PKK elebaşı Duran Kalkan’ın A Takımı’ndan çıktı... Ahmet Özer detayı

İÇİNDEKİLER

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    Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimleri arasında yer alan, Kandil'deki elebaşlarıyla dirsek teması bulunan Cafer Engizek kod isimli Hüseyin Engizek öldü.

    Esrarengiz bir şekilde ölen Engizek'in en sonra YPG/PKK işgali altında bulunan Suriye topraklarında olduğu tespit edildi. Bu durum Murat Karayılan'ın "Suriye'de yokuz" yalanını da açığa çıkardı.

    PKK/KCK'lı Hüseyin Engizek ve elebaşı Duran Kalkan aynı karede (Takvim.com.trPKK/KCK'lı Hüseyin Engizek ve elebaşı Duran Kalkan aynı karede (Takvim.com.tr

    Hüseyin Engizek'in 1955 Kahramanmaraş Pazarcık doğumlu olduğu, 1976'da PKK'ya katıldığı, 1979'da Lübnan'a geçtiği, 1981'de Türkiye'ye gelen ilk terörist kadrtosu arasında yer aldığı saptandı.

    Çeşitli yıllarda PKK'nın birçok kademesinde görev yapan Engizek'in elebaşı Duran Kalkan'la boy boy fotoğrafları da mevcut.

    PKK/KCK'lı Hüseyin Engizek ve elebaşı Duran Kalkan aynı karede (Takvim.com.trPKK/KCK'lı Hüseyin Engizek ve elebaşı Duran Kalkan aynı karede (Takvim.com.tr

    BÜYÜKBAŞ TERÖRİST CHP'Lİ İSMİN AKRABASI ÇIKTI

    Bu bağlamda Takvim.com.tr, Suriye'nin kuzeyinde esrarengiz bir şekilde can veren Cafer Engizek kod isimli Hüseyin Engizek'i mercek altına aldı, çok çarpıcı detaylara ulaştı.

    Engizek'in CHP'li bir ismin akrabası olduğu ortaya çıktı.



    O isim Başakşehir Belediyesi CHP Meclis üyesi Hüseyin Arda Engizek...



    Hüseyin Arda Engizek'in PKK'lı Hüseyin Engizek'le hem aynı ismi taşıdığı hem de aynı yerde doğduğu (Pazarcık) ortaya çıktı.

    TERÖR TUTUKLUSU AHMET ÖZER'LE YAKIN TEMASTA

    CHP'li Engizek'in terör tutuklusu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le yakın temasta olduğu, Özer'i cezaevinde ziyaret ettiği belirlendi.



    Bilindiği üzere Ahmet Özer, elebaşı Remzi Kartal ve 695 PKK'lı görüşen bir isim. Kandil'den kayyum kararı sonrası Ahmet Özer'e peşi sıra destek açıklaması gelmişti.



    KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI DESTEKLEDİ, ADAY GÖSTERİLDİ

    14-28 Mayıs seçimleri sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylığını destekleyen Engizek o dönem CHP'nin İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olarak takdim edilmişti.



    CHP'li Engizek'in X hesabından yaptığı paylaşımlarda "Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oy CHP'ye" kampanyasının propagandasını yaptığı, Ekrem İmamoğu'na destek verdiği görüldü.

    CHP'li Hüseyin Arda Engizek'in akrabası PKK elebaşı Duran Kalkan'ın A Takımı'ndan çıktı (Takvim.com.tr)CHP'li Hüseyin Arda Engizek'in akrabası PKK elebaşı Duran Kalkan'ın A Takımı'ndan çıktı (Takvim.com.tr)

    İşte o paylaşımlardan öne çıkanlar:


    CHP'li Hüseyin Arda Engizek'in akrabası PKK elebaşı Duran Kalkan'ın A Takımı'ndan çıktı (Takvim.com.tr)CHP'li Hüseyin Arda Engizek'in akrabası PKK elebaşı Duran Kalkan'ın A Takımı'ndan çıktı (Takvim.com.tr)


    CHP'li Hüseyin Arda Engizek'in akrabası PKK elebaşı Duran Kalkan'ın A Takımı'ndan çıktı (Takvim.com.tr)CHP'li Hüseyin Arda Engizek'in akrabası PKK elebaşı Duran Kalkan'ın A Takımı'ndan çıktı (Takvim.com.tr)

    CHP'li Hüseyin Arda Engizek'in akrabası PKK elebaşı Duran Kalkan'ın A Takımı'ndan çıktı (Takvim.com.tr)CHP'li Hüseyin Arda Engizek'in akrabası PKK elebaşı Duran Kalkan'ın A Takımı'ndan çıktı (Takvim.com.tr)

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