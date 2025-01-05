TAKVİM yakalar! CHP’li Hüseyin Arda Engizek’in akrabası PKK elebaşı Duran Kalkan’ın A Takımı’ndan çıktı... Ahmet Özer detayı

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Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimleri arasında yer alan, Kandil'deki elebaşlarıyla dirsek teması bulunan Cafer Engizek kod isimli Hüseyin Engizek öldü.



Esrarengiz bir şekilde ölen Engizek'in en sonra YPG/PKK işgali altında bulunan Suriye topraklarında olduğu tespit edildi. Bu durum Murat Karayılan'ın "Suriye'de yokuz" yalanını da açığa çıkardı.



PKK/KCK'lı Hüseyin Engizek ve elebaşı Duran Kalkan aynı karede (Takvim.com.tr



Hüseyin Engizek'in 1955 Kahramanmaraş Pazarcık doğumlu olduğu, 1976'da PKK'ya katıldığı, 1979'da Lübnan'a geçtiği, 1981'de Türkiye'ye gelen ilk terörist kadrtosu arasında yer aldığı saptandı.



Çeşitli yıllarda PKK'nın birçok kademesinde görev yapan Engizek'in elebaşı Duran Kalkan'la boy boy fotoğrafları da mevcut.

PKK/KCK'lı Hüseyin Engizek ve elebaşı Duran Kalkan aynı karede (Takvim.com.tr



BÜYÜKBAŞ TERÖRİST CHP'Lİ İSMİN AKRABASI ÇIKTI



Bu bağlamda Takvim.com.tr, Suriye'nin kuzeyinde esrarengiz bir şekilde can veren Cafer Engizek kod isimli Hüseyin Engizek'i mercek altına aldı, çok çarpıcı detaylara ulaştı.



Engizek'in CHP'li bir ismin akrabası olduğu ortaya çıktı.