5 OCAK HAVA DURUMU | Öğrenciler yaşadı kar tatili kapıda: İstanbullular hazır olsun! Meteroloji o tarihi işaret etti

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Uzmanlardan Kritik Açıklamalar! Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışı bekleyen vatandaşlar, Meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamalara odaklanmış durumda. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı beklentileriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Şen, ocak ayının ikinci haftasının sonlarına doğru kar yağışının etkili olabileceğini belirtti.

İstanbul'da Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların şu an mevsim normallerinin üzerinde olduğunu ve aralık ayı ortalamasının 10 derece olmasına rağmen, bu günlerde 12-13 derece civarında seyrettiğini açıkladı. Ancak, hafta sonuna doğru sıcaklıklarda hafif bir düşüş bekleniyor. Şen, "İstanbul'un karla kaplanması için ocak ayının ikinci haftasının sonlarına doğru uygun koşulların oluşabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Balkanlardan Gelen Soğuk Hava Dalgası Yaklaşıyor Meteoroloji uzmanları, ocak ayının ilk haftasında yağış beklenmediğini ancak 7 Ocak itibarıyla Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasının etkisini göstereceğini ifade etti. Bu soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da yağmur beklenirken, Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Anadolu'da Kar Yağışı 4-5 Ocak'ta Başlayabilir Prof. Dr. Şen, kar yağışının Anadolu'da 4-5 Ocak civarında başlayacağını belirtti. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kar yağışının etkili olacağını söyleyen Şen, Marmara Bölgesi'nde ise kar yağışının 12 Ocak'tan sonra beklenebileceğini ifade etti. İstanbul için ise kar yağışının ocak ayının ikinci haftasının sonlarına doğru gerçekleşeceği tahmin ediliyor.