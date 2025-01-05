5 OCAK HAVA DURUMU | Öğrenciler yaşadı kar tatili kapıda: İstanbullular hazır olsun! Meteroloji o tarihi işaret etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre ülkemizin birçok bölgesinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. İç kesimler ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışları görülürken kıyı kesimlerde sağanak yağmur etkili olacak.
Hava Durumu Genel Özeti
Parçalı ve Çok Bulutlu Hava: Ülke genelinde hakim.
Yağış Beklentisi:
Sağanak Yağmur: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Tokat, Hatay güney kıyıları.
Karla Karışık Yağmur ve Kar: İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri.
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek yamaçlarında çığ riski.
Hava Sıcaklığı
Kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıklar 3-5 derece düşecek.
Diğer bölgelerde sıcaklık değişimi beklenmiyor.
Rüzgar Durumu
Genelde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.
İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Uzmanlardan Kritik Açıklamalar!
Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışı bekleyen vatandaşlar, Meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamalara odaklanmış durumda. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı beklentileriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Şen, ocak ayının ikinci haftasının sonlarına doğru kar yağışının etkili olabileceğini belirtti.
İstanbul'da Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların şu an mevsim normallerinin üzerinde olduğunu ve aralık ayı ortalamasının 10 derece olmasına rağmen, bu günlerde 12-13 derece civarında seyrettiğini açıkladı. Ancak, hafta sonuna doğru sıcaklıklarda hafif bir düşüş bekleniyor. Şen, "İstanbul'un karla kaplanması için ocak ayının ikinci haftasının sonlarına doğru uygun koşulların oluşabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Balkanlardan Gelen Soğuk Hava Dalgası Yaklaşıyor
Meteoroloji uzmanları, ocak ayının ilk haftasında yağış beklenmediğini ancak 7 Ocak itibarıyla Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasının etkisini göstereceğini ifade etti. Bu soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da yağmur beklenirken, Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı bildirildi.
Anadolu'da Kar Yağışı 4-5 Ocak'ta Başlayabilir
Prof. Dr. Şen, kar yağışının Anadolu'da 4-5 Ocak civarında başlayacağını belirtti. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kar yağışının etkili olacağını söyleyen Şen, Marmara Bölgesi'nde ise kar yağışının 12 Ocak'tan sonra beklenebileceğini ifade etti. İstanbul için ise kar yağışının ocak ayının ikinci haftasının sonlarına doğru gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Marmara'da Kar Alarmı: Kocaeli ve Bursa'ya Dikkat!
Kar yağışının İstanbul'a gelmeden önce Marmara'nın doğusunda etkili olması bekleniyor. Özellikle Kocaeli ve Bursa civarında 4-5 Ocak tarihlerinde kar yağışı görülebilir. İstanbul'da ise bu tarihlerde kar beklenmezken, yağmur ihtimali ön planda olacak.
İstanbullular İçin Kritik Tarih: 12 Ocak Sonrası
Uzmanlar, İstanbul'un beyaza bürünmesi için gözlerin 12 Ocak sonrasına çevrilmesi gerektiğini belirtiyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ve düşen sıcaklıklarla birlikte, ayın ikinci haftasının sonunda İstanbul'da kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden uzmanlar kesin tarihin hava koşullarına bağlı olarak değişebileceğini de vurguluyor.
5 Ocak Bölgesel Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu.
Yağışlar: Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağmur bekleniyor.
Pus ve Sis: Sabah ve gece saatlerinde.
İstanbul: 10°C
Edirne: 8°C
Ege Bölgesi
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu.
Yağışlar: Kütahya ve Muğla çevrelerinde sabah saatlerinde sağanak yağmur.
İzmir: 15°C
Denizli: 14°C
İç Anadolu Bölgesi
Genel Durum: Eskişehir dışında yağış bekleniyor.
Yağış Türü: Kuzeydoğusunda kar, diğer bölgelerde yağmur.
Ankara: 8°C
Konya: 9°C
Karadeniz Bölgesi
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu.
Kuvvetli Yağışlar: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında.
Çığ Riski: Doğu Karadeniz'in yükseklerinde.
Trabzon: 10°C
Samsun: 9°C
Doğu Anadolu Bölgesi
Genel Durum: Karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili.
Çığ Tehlikesi: Yüksek kesimlerde.
Erzurum: -2°C
Malatya: 4°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Genel Durum: Adıyaman dışında bölge genelinde yağış.
Yağış Türü: Sağanak ve karla karışık yağmur.
Diyarbakır: 5°C
Gaziantep: 7°C