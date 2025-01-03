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DEM Parti'nin görüşme takvimi belli oldu... AK Parti ile görüşme ne zaman, hangi partilere gidilecek?

Terörsüz Türkiye için ilk adım atıldı. DEM Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. DEM heyetinin 6 Ocak’ta ise AK Parti ile görüşeceği öğrenildi. İşte DEM'in ziyaret takvimi...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:49 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 11:13
DEM Parti’nin görüşme takvimi belli oldu... AK Parti ile görüşme ne zaman, hangi partilere gidilecek?

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    Türkiye terör tezgahını dağıtmak için tarihi adımlar attı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" vurgusunun ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM'e el uzatmasıyla başlayan süreç devam ediyor.

    TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, 28 Aralık'ta İmralı'ya gidip teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmeden sonra heyet, "siyasi partileri ziyaret edeceğiz" açıklaması yapıp randevu talebinde bulundular. Görüşmeler ise dün (2 Ocak) başladı.

    ÖNCE KURTULMUŞ'A SONRA BAHÇELİ'YE ZİYARET
    Önder, Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, dün ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Görüşme, Kurtulmuş'un makam odasında gerçekleşti ve 45 dakika sürdü.

    DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştüDEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü

    Önder, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Kurtulmuş'u yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Genel değerlendirme yaptık Görüşme iyi geçti" dedi.

    Tarihi anlar... MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı | Süreç buraya nasıl geldi?Tarihi anlar... MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı | Süreç buraya nasıl geldi?


    MHP İLE 'SAMİMİ' GÖRÜŞME: BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI
    DEM Parti heyetinin ikinci durağı ise MHP oldu. MHP'nin Meclis grubunda gerçekleşen görüşme öncesi Bahçeli konuklarını kapıda, samimi ve sıcak bir şekilde karşıladı.

    Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı (AA)Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı (AA)

    Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan ve TBMM İdare Amiri Sermet Atay da görüşmeye katıldı.

    Görüşme sonrasında da Bahçeli, konuklarını kapıdan aynı samimiyetle uğurladı. Görüşmede Ahmet Türk'ün Bahçeli'ye tespih hediye öğrenildi.

    DEM'li Ahmet Türk MHP lideri Bahçeli'ye tesbih hediye etti DEM'li Ahmet Türk MHP lideri Bahçeli'ye tesbih hediye etti

    PAZARTESİ AK PARTİ'YE GİDECEKLER
    DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van milletvekili Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyetin Pazartesi günü AK Parti ile görüşeceği öğrenildi.

    İŞTE DEM'İN GÖRÜŞME TAKVİMİ
    Heyet 6 Ocak Pazartesi günü önce 11'de Gelecek Partisi'ne giderek Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.

    Daha sonra 13.30'da AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyet ile TBMM'de görüşecek. En son 15.30'da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşüşecek.

    7 Ocak'ta ise heyet 13.30'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve 15.30'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek.

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