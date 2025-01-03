DEM Parti’nin görüşme takvimi belli oldu... AK Parti ile görüşme ne zaman, hangi partilere gidilecek?

İŞTE DEM'İN GÖRÜŞME TAKVİMİ

Heyet 6 Ocak Pazartesi günü önce 11'de Gelecek Partisi'ne giderek Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.

Daha sonra 13.30'da AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyet ile TBMM'de görüşecek. En son 15.30'da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşüşecek.

7 Ocak'ta ise heyet 13.30'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve 15.30'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek.