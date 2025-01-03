DEM Parti’nin görüşme takvimi belli oldu... AK Parti ile görüşme ne zaman, hangi partilere gidilecek?

Türkiye terör tezgahını dağıtmak için tarihi adımlar attı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" vurgusunun ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM'e el uzatmasıyla başlayan süreç devam ediyor.
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, 28 Aralık'ta İmralı'ya gidip teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmeden sonra heyet, "siyasi partileri ziyaret edeceğiz" açıklaması yapıp randevu talebinde bulundular. Görüşmeler ise dün (2 Ocak) başladı.
ÖNCE KURTULMUŞ'A SONRA BAHÇELİ'YE ZİYARET
Önder, Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, dün ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Görüşme, Kurtulmuş'un makam odasında gerçekleşti ve 45 dakika sürdü.
DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü
Önder, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Kurtulmuş'u yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Genel değerlendirme yaptık Görüşme iyi geçti" dedi.
MHP İLE 'SAMİMİ' GÖRÜŞME: BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI
DEM Parti heyetinin ikinci durağı ise MHP oldu. MHP'nin Meclis grubunda gerçekleşen görüşme öncesi Bahçeli konuklarını kapıda, samimi ve sıcak bir şekilde karşıladı.
Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı (AA)
Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan ve TBMM İdare Amiri Sermet Atay da görüşmeye katıldı.
Görüşme sonrasında da Bahçeli, konuklarını kapıdan aynı samimiyetle uğurladı. Görüşmede Ahmet Türk'ün Bahçeli'ye tespih hediye öğrenildi.