Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Türk askerinin sınırlarımızdaki terörle mücadelesi büyük kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

HEDEF TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Başkan Erdoğan, partisinin Trabzon İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada terörle kararlı mücadele hakkında şunları söyledi:

Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı, çok boyutlu her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarıla elde ettik. Suriye'nin Kuzeyinde düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK'nın bu uzantısın sınır hattımızdan uzaklaştırdık.

"TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR"

Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatımızda bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırıyor kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Nokta operasyonlarımızı ve hava harekatlarımız devam ediyor. Nerede bir çıban varsa anında başını koparıyoruz. Sadece 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik. Terörle mücadelede çok iyi bir noktadayız. Suriye'de, 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimi ile birlikte bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Suriye'deki yeni yönetim ülkenin toprak bütünlüğünün korunması hususunda son derece kararlı bir tavır sergiliyor. Gazze'de 50 bin kardeşimizi şehit eden siyonistler bunlar haricinde bölücü terör örgütünün destekçisi efendisi neredeyse kalmadı. Terör örgütü için yolun sonu görünüyor.

Türkiye düşmanlarının aklı ile iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleri ile karşılaşacaklardır. Bir kere şunu herkes bilsin. Silahın, şiddetin, terörün, sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynayanları devri tamamen sona ermiştir.