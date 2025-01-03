DEM Parti heyeti teröristbaşı Öcalan’ın mesajını MHP lider Bahçeli’ye iletti!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl 22 Ekim'de yaptığı "Öcalan PKK'nın lağvedildiğini açıklasın" çağrısı üzerine DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, bir süre önce İmralı'yı ziyaret etti. Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Öcalan'ın 7 maddelik cevabını Türk kamuoyuna bildirdi.

Heyet dün önce Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki makamına geçti. Buradaki 40 dakikalık görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti. Önder, bir dosya ile Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'ye bilgi aktarılan dosyada, "Öcalan ile yapılan görüşmenin detaylarının olabileceği" iddia edildi.