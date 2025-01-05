Göç İdaresi’nden Suriyelilere özel geri dönüş rehberi: İzinli çıkış-giriş hakkı 3 kez kullanılabilecek

Göç İdaresi Başkanlığı , sosyal medya hesabı üzerinden Suriyeli lerin ülkelerine dönüş süreci ve izinli çıkış-giriş haklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerin medeniyet değerlerine uygun bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Sürecin sorunsuz ilerlemesi adına titizlikle çalışıldığı vurgulandı.

Güvenli be gönüllü geri dönüş işlemleri rehberi (Fotoğraf: AA)

GERİ DÖNÜŞLER 4 İLDEKİ BELİRLİ HUDUT KAPILARINDAN GERÇEKLEŞİYOR

Geri dönüş işlemleri, şu anda Hatay-Cilvegözü ve Yayladağı, Kilis-Öncüpınar, Gaziantep-Karkamış ile Şanlıurfa-Akçakale kara hudut kapılarından gerçekleştiriliyor. Süreç, dört temel aşamadan oluşuyor: randevu alınması, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurulması, sınır kapısındaki işlemlerin tamamlanması ve çıkış.

Geçici koruma altındaki Suriyelilere, ülkelerinin mevcut durumunu yerinde incelemek ve geri dönüş hazırlığı yapmak için izinli çıkış-giriş hakkı tanındı. 1 Ocak'ta başlayan uygulama, 1 Temmuz 2025'te sona erecek ve bu hak en fazla 3 kez kullanılabilecek.

İzin, öncelikli olarak aile reislerine verilirken, aile reisinin çıkış yapamaması durumunda hak, ergin bir aile üyesi tarafından kullanılabilecek.

Çıkış-giriş işlemleri, "www.randevu.goc.gov.tr" adresinden randevu alınarak başlıyor. Randevu alan Suriyeliler, belirlenen tarihte bulundukları ilin Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurarak işlemlerini tamamlıyor.