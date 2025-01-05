Başkan Erdoğan Samsun’da teröre sert mesaj: Ya silahlarını gömecekler ya da gömülecekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun ve Ordu İl kongrelerinde konuştu. Erdoğan'ın, konuşmasından satır başları şöyle:

"Ne yaptıysak şehit ve gazilerimizin bize gösterdiği istikametten asla ayrılmadan yaptık. Bakınız bin yıldır bu toprağa düşenler, ezanımız daha gür sesle okunsun, bayrağımız daha bir gururla dalgalansın, devletimiz ilelebet payidar olsun diye can verdiler. Kim ne derse desin, Türkiye'de milletimizin maziden atiye uzanan kaderdaşlığı kazanacak.

YA SİLAHLARINI GÖMECEKLER...

Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır. Biz bin yıldır bu coğrafyadayız, bu topraklarda ev sahibiyiz. Bin yıldır da bu toprakları kanımızla ve terimizle suluyoruz. Allah'ın izniyle daha nice asırlar boyunca burada olacağız. Yine burada özgürce yaşayacağız. Bin bir niyetle buraya gelenler tasını tarağını toplayıp gittikten sonra biz bu coğrafyada destanlar yazmaya devam edeceğiz. Herkes hesabını buna göre yapmalı."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun ve Ordu İl kongrelerinde konuştu (Takvim Gazetesi)

Kongreler için Karadeniz'e gelen Başkan Erdoğan'ı çocuklar da karşıladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.