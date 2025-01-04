Dini değerlere hakaret eden Murat Övüç gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, yaptığı bir paylaşım nedeniyle "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı. Övüç'ün geçtiğimiz günlerde türban takarak uçakta çektiği bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşması tepkilere neden olmuştu.

Kısa sürede gündem olan video, dini değerleri alay konusu yaptığı gerekçesiyle eleştirilmiş ve kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Gelen şikayetlerin ardından harekete geçen yetkililer, Övüç'ü ifadesini almak üzere gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.