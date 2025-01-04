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Canlı | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Ordu İl Kongresinde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 17:26 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 17:36
Canlı | Başkan Erdoğan’dan AK Parti Ordu İl Kongresinde önemli açıklamalar

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    Başkan Erdoğan'ın Samsun'dan sonraki durağı Ordu olurken AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...

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    İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar...

    Kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ordu'nun tüm ilçelerindeki kardeşlerime selam ediyorum. Bu göz kamaştırıcı şehirde sizlerle yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

    Bizim için her görev ülke ve millet için tutulan bir nöbettir. AK Parti'de ben ve bencillik yoktur, biz vardır. Bu kadronun mensupları arasında makam ihtirası değil millete hizmet aşkı, memlekete hizmet tutkusu vardır. Muhalefet her gün kendi içinde kavga ederken biz hizmet için meşgulüz. Kalbimiz Türkiye için çarpıyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz.

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