İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un savcılık ifadesi tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un savcılık ifadesi tamamlandı.
Uzun, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
"CUMHURBAŞKANINI KAST ETMEDİM"
Paylaşımında Cumhurbaşkanını kastetmediğini belirten Uzun şunları söyledi:
"Ben yurt içi ve yurt dışı limanlardan İsrail'e gönderilen yardımları konu edinmiştim. Bu yükleri gönderen şirketler şahıs şirketleridir. Şirketlerin sahiplerinin kim olduklarını bilmediğim halde onları kastettim. Sayın Cumhurbaşkanının ihracat ve ithalat iştigali yoktur. Bu cümleden hareketle Sayın Cumhurbaşkanını kastetmem söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."
Uzun, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.
Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtilmişti.