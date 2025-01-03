Uzun'un provokatif paylaşımı. (X hesabı ekran görüntüsü)

Uzun, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

"CUMHURBAŞKANINI KAST ETMEDİM"

Paylaşımında Cumhurbaşkanını kastetmediğini belirten Uzun şunları söyledi:

"Ben yurt içi ve yurt dışı limanlardan İsrail'e gönderilen yardımları konu edinmiştim. Bu yükleri gönderen şirketler şahıs şirketleridir. Şirketlerin sahiplerinin kim olduklarını bilmediğim halde onları kastettim. Sayın Cumhurbaşkanının ihracat ve ithalat iştigali yoktur. Bu cümleden hareketle Sayın Cumhurbaşkanını kastetmem söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."