Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için 2022'de başlayan Ulaşım Desteği'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam ettiğini ve destekten bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin faydalandığını hatırlattı.

YILDA 4 KEZ SAĞLANIYOR

Ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine Ulaşım Desteği ile katkıda bulunduklarını belirten Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerine gidiş dönüş olmak üzere yılda dört kez destek sağladıklarını ifade etti.