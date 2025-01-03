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Kandil sabotaja devam ediyor: PKK elebaşı Sabri Ok "Öcalan-DEM" görüşmesi üzerinden pazarlık peşinde!

Terörsüz Türkiye için atılan adımlar DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine kadar uzandı. Teröristbaşı Öcalan, "Çağrı yapmaya hazırım" mesajı verirken Kandil sabotaj girişimlerine devam ediyor. PKK elebaşlarından Sabri Ok, DEM heyetinin İmralı ile görüşmesinin önemli olduğunu savunsa da Türkiye'ye iftira atarak mücadelenin devam etmesi gerektiğini savundu. Terörist Sabri Ok, "Ne kadar mücadele edersek, ne kadar örgütlü olursak o kadar sonuç alırız." diyerek pazarlık masası kurmaya çalışsa da Türkiye'nin duruşu net: Ya silahlar gömülecek, ya da silah tutanlar gömülecek...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 17:09 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 17:31
Kandil sabotaja devam ediyor: PKK elebaşı Sabri Ok Öcalan-DEM görüşmesi üzerinden pazarlık peşinde!

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    Türkiye teröristan tezgahını dağıtmak için tarihi adımlar attı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" çıkışının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM'e el uzatmasıyla başlayan süreç DEM heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesine kadar uzadı.


    Bahçeli'nin "PKK elebaşı gelsin terör örgütünü lağvettiğini haykırsın" çağrısının gölgesinde DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, 28 Aralık'ta İmralı'ya gidip teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

    DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştü (Fotoğaf: Takvim.com.tr Arşiv, 2014)DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştü (Fotoğaf: Takvim.com.tr Arşiv, 2014)

    "ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM"
    Elebaşı bu ziyarette de "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dedi.

    Ancak beklenen "PKK silah bıraksın" çağrısı henüz gelmedi. Takip eden süreçte İmralı'yı ziyaret eden DEM heyeti ve DEM'li Ahmet Türk, TBMM'de tura başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret eden heyet, "Umutluyuz" mesajı verdi.

    DEM heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti (AA)DEM heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti (AA)

    KANDİL'DE SANCI BİTMİYOR
    DEM heyeti önümüzdeki günlerde AK Parti, CHP ve diğer partiler ile temas kurmak için hazırlanırken Kandil'den sabotaj adımları gelmeye devam ediyor.

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    Bese Hozat'ın, "Bu iktidarın, bu devletin bir çözüm iradesi ortaya çıkmış değildir. Ortada bir samimiyet yoktur. Özel savaş olma olasılığı çok çok yüksektir" sözleriyle süreci tıkamaya çalışmasının ardından benzer açıklamalar PKK elebaşlarından Sabri Ok'tan geldi.

    SABRİ OK PAZARLIK PEŞİNDE
    PKK elebaşı Öcalan'ın görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu öne süren Sabri Ok, "Hiç kimse hiçbir zaman rehavete kapılmamalıdır. Ne kadar mücadele edersek, ne kadar direnirsek, ne kadar örgütlü olursak o kadar sonuç alırız" diyerek pazarlık etmeye çalıştı.

    PKK elebaşı Sabri OkPKK elebaşı Sabri Ok

    "Önder Apo" diyerek Kürtleri yıllardır istismar eden PKK elebaşı Sabri Ok şunları iddia etti:

    "2024 yılında verilen mücadele düşmanda tereddüt yarattı, başaracaklarına dair inançları kırıldı. Onlar da artık sonuç alamadıklarını gördüler. PKK bunu gösterdi, halkımız da bunu gördü. Halkımız her zaman ayaktaydı, Yani operasyonlara, soykırım saldırılarına, baskılara rağmen halkımız geri adım atmadı, mücadelesini devam ettirdi. Bu da bir işaretti."

    DEM PARTİ'NİN ZİYARETİ ÖNEMLİDİR AMA MÜCADELE SÜRECEK
    DEM Parti heyetinin İmralı'yı ziyaret etmesinin çok önemli ve anlamlı olduğunu öne süren teröristbaşı Sabri Ok, Türkiye'yi suçlayarak şu iddialarda bulundu:

    "Sadece Türkiye, Kürt halkı ve hareketimiz değil bugün herkes bu ziyareti tartışıyor. Herkes kendisine göre anlamak istiyor, durum nedir, mesele nereye gidecek diye merak ediyor. Demek ki bu kadar önemli. Türkiye'nin tüm gündemi DEM Parti heyetinin Rêber Apo'yu ziyaret etmesi oldu. Uluslararası alanda da siyasetçiler de bu konuya ilişkin tartışmalar yürütüyor. Bunu nasıl adlandırmak lazım, durum nedir, nereye gidiyor, bunları iyi değerlendirip daha sonra üzerinde durabiliriz."

    TÜRKİYE'YE İFTİRA ATTI
    PKK elebaşı Öcalan'ın daha önce barış istediği iddia eden teröristbaşı Sabri Ok Türkiye'yi işgalcilikle suçlayarak, "Apo'nun tüm bu çabaları, arayışları, Kürt halkının varlığını, reddeden, inkar eden işgalci zihniyet tarafından görmezden gelindi. Tam tersi savaş daha da büyüdü bunun sebebi de Türk devletidir." iftirasını attı.

    PKK elebaşı Sabri Ok, "Süreç nereye gider bilemeyiz ama bildiğimiz tek bir şey var o da eğer Reber Apo bir şey söylüyorsa, bir tutum sergiliyorsa, muhakkak her açıdan derinlemesine tartışmasını yürütmüş ve bir amaca ulaşmıştır." diyerek Apo'nun kararına uyacaklarını savunsa da Türkiye'yi hedef alarak pazarlık yoluna girmek istediklerini açık etti.

    Öcalan'ın özgürlüğünü istediklerini savunan Terörist Ok şunları iddia etti:

    "Türk devleti nasıl yaklaşacak, ne kadar sorumlu bir şekilde hareket edecek onu bilmiyoruz. Hala da hareketi nasıl tasfiye ederiz, nasıl darbe vururuz, nasıl sonuç alırız planları yapıyor. Eğer böyle bir akılla devam ederlerse bir kez daha söylüyorum; hiçbir zaman PKK'nin ve Kürt halkının iradesini kıramayacaklardır, sonuç alamayacaklardır. Ama 2024 yılında yaşananları iyi değerlendirirlerse, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri ve Türkiye üzerindeki etkilerini görürlerse sonuç alabilirler. Bunu yapmadıkları taktirde Kürt halkı zaten direnen bir halktır, yine direneceğiz. KCK Eşbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamada da belirttiği gibi Rêber Apo irademizdir, söylediği her şey bizim için geçerlidir, fakat dediğim gibi hiçbir zaman rehavete kapılmamalıyız, ilk hedefimiz Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğüdür. İnanıyorum ki; bu mücadelemizi bu temelde büyüteceğiz ve sonuç alacağız."

    TÜRKİYE NET: YA SİLAHLAR GÖMÜLECEK YA SİLAH TUTANLAR
    Irak'ta ve Suriye'de köşeye sıkışan PKK ne kadar pazarlık masasına oturmaya çalışsa da Türkiye terör örgütünü yok etmeye kararlı...

    Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli herhangi bir pazarlık olmayacağını yeni yıl mesajlarında "Terörsüz Türkiye" vurgusuyla belirtmişti.

    Başkan Erdoğandan yeni yıl mesajı... 2025in şifresi: Terörsüz Türkiye terörsüz bölge!Başkan Erdoğandan yeni yıl mesajı... 2025in şifresi: Terörsüz Türkiye terörsüz bölge!

    Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde 'terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız. Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz ama gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz. Bu çerçevede 2025 yılında milletimize inşallah yeni müjdeler vermeyi ümit ve arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    MHP lideri Bahçeli ise, "Yeni şartlarda, dönüşen konjonktürde, değişen güç dengelerinde, oyun kurucu Türkiye'nin karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısı veya doğusunda tutunması hayaldir ve tasfiyesi kaçınılmazdır. Mücavir topraklardan kaynaklanan terörist emel ve eylemlerinin harekat ve manevra sahası kalmamıştır. Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir. Yurt içinde ve yurt dışında elinde silahla gezen hiçbir caniye ve terör örgütüne müsamaha yoktur." dedi.

    MHP lideri Devlet Bahçeliden 2025 mesajı: İmralı-DEM Parti görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuşturMHP lideri Devlet Bahçeliden 2025 mesajı: İmralı-DEM Parti görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur

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