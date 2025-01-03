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Komşuları Ferdi Tayfur’u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: “Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip...”

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Usta sanatçının çocuk ve gençliğinin geçtiği Adana'daki mahallesinde eski komşuları ve sevenleri ise yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek Ferdi Tayfur ile anılarını anlattı. Komşuları Ferdi Tayfur'un mahalle bağlarını hiç koparmadığını dile getirdi.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 16:47
Komşuları Ferdi Tayfur’u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip...

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un çocuk ve gençliğinin geçtiği Adana'daki mahallesinde eski komşuları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Komşuları Ferdi Tayfur’u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip...

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz (40), AA muhabirine Tayfur'un vefatından dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Komşuları Ferdi Tayfur’u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip...

Tayfur'un ailesinin mahallede birkaç evde kiracı olarak kaldığını aktaran Atiz, şöyle konuştu: "Ferdi Tayfur çok iyi, değerli, kıymetli bir insandı. Mahalle halkı çok severdi. Mahallemize gelip giderdi. 4-5 yıl önce uzun kapüşonlu montla geldi. Sokakta duruyordum, benimle sohbet etti. Önce kapüşon nedeniyle tanımadım, çıkartınca tanıdım, birbirimize sarıldık, sohbet ettik. Bana mahallede kiracı olarak oturdukları evleri gösterdi. 'Sokakları gezmeye, mahalleme bakmaya geldim, sık sık gelirim.' dedi. Hatta çıkardı bana harçlık verdi. 'Üstüne başına elbise al, Adana'nın, mahallemizin çocukları giyinmeyi severler.' dedi. Mahallem adına Tayfur'un vefatından dolayı çok üzgünüz. Mahalleye desteğini yardımlarını çekmedi, destek verdi. Sık sık gelip bizi soruyordu"

Komşuları Ferdi Tayfur’u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip...

Mahalle sakini 66 yaşındaki Kemal Kav da Tayfur'un ünlü olmadan önce yaşadığı mahallede babasının kahvesine sık sık geldiğini anlattı.

Komşuları Ferdi Tayfur’u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip...

Tayfur'un mahallede kirada oturdukları bir evi gösteren Kav, "Ferdi Bey mahallemizin çocuğu, kapı komşumuz, kirvemiz. Gelip kahvede saz çalardı, çalışırdı. O, Müslüm Gürses hepsi yanımızdaydı. Zaman zaman hep görüşürdük. Annesi, babası burada otururdu. Buradan geçerken uğrardı. Çok kişiye yardım etti, dört dörtlük insandı. Vefatından dolayı mahallemiz, memleketimiz adına çok üzüldük" diye konuştu.

Komşuları Ferdi Tayfur’u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip...

Mahalle sakinlerinden Zerrin Avcı da Tayfur'un ailesinin bir dönem evlerinde kiracı olarak oturduğunu dile getirdi.

Komşuları Ferdi Tayfur’u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip...

Ferdi Tayfur'un çok iyi bir insan olduğunu anlatan Avcı, "Dünden beri çok üzgünüm. Cenazesi burada olsa giderdim. Dünya iyisi insanlardı. Ünlü olduktan sonra gelirdi. Burada Kurban Bayramı'nda koyun dağıttı" dedi.

Komşuları Ferdi Tayfur’u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip...

Kasım Eroğlu (62) da Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Kendisi mahallemizin medarıiftiharıydı. Üzgünüz, yasını tutuyoruz. Sevdiğimiz değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Komşuları Ferdi Tayfur’u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip...

Sabah'ta yer alan habere göre; Eroğlu, Ferdi Tayfur'un mahalle bağlarını hiç koparmadığını söyledi.

Komşuları Ferdi Tayfur’u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip...

Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim ağabeyimizdi. Herkese yardımcı olurdu. Mahalleyle bağını hiç koparmadı. Kendisinin hiçbir konserini kaçırmazdık. İstanbul, Adana, İzmir her yere giderdik. Bize hep sahip çıkardı.

Komşuları Ferdi Tayfur’u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip...

Geçmişini hiçbir zaman inkar etmedi. Çeşme filminin galasını Adana'da yaptı. Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip, doğduğu evi ziyaret etti. Necla Nazır'a mahallenin her sokağını gezdirmişti"