Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası TELE 1 sunucusu Musa Özuğurlu nefret kustu!

Sinan Akçıl, haddini aşan sunucuya tepki gösterdi. (Sosyal medya hesabı X)
Özuğurlu'ya ünlü şarkıcılar Sinan Akçıl ve Aynur Aydın tepki gösterdi.
VİCDANLARDA DA KAYBETMEYE MAHKUM
Akçıl, yaptığı paylaşımda, "Bakın buraya bir zavallı insan anlayışı ve profili koyuyorum,
Ferdi Tayfur(öldü)
Devlet Bahçeli(neydi o)
Ferdi Tayfur(berbattı)
İnsanlar (aman gitti diye üzülüyor)
Şimdi bu amcamız hayat boyu mutsuzluktan beslenmeye, "ne özelliği ile bakıyorsa" millete yukarıdan bakmaya mahkum bir tip, işte bu yüzden bu anlayış sadece siyasal olarak değil onu tam bilemem (ama tahmin edebilirim), vicdanlarda da kaybetmeye mahkum. Kanalın Tele 1 ama senin notun 1 bile değil otur sıfır. Yazık." ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Aynur Aydın'ın paylaşımı (Sosyal medya hesabı X)
Şarkıcı Aynur Aydın, Özuğurluğu'nun haddini aştığını belirterek şu paylaşımı yaptı:
Bu ülkede en çok albüm satan, en kalabalık konserleri veren, bunca seveni olan ve dün aramızdan ayrılan değerli sanatçımız #ferditayfur hakkında bu denli çirkin bir üslubla konuşmak kimsenin haddi değildir. Şuursuz olmak gerekir. Berbat olan şey sizin üslubunuz ve tavrınızdır!
ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK
Gelen tepkilerin ardından Özuğurlu özür açıklaması yaptı. Ancak yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler "özrü kabahatinden büyük" değerlendirmelerini de beraberinde getirdi.
Musa Özuğurlu'nun skandal savunması (Sosyal medya hesabı X)
Özuğurlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu sabah yaptığım bir yorum yine bazı odaklar tarafından çarpıtılarak bana ve TELE1'e karşı linç kampanyası başlatıldı. Yaptığım Kişinin kendisine değil, müziğine eleştiriydi. Kitleler rahatsız oldu. Özür dilerim," ifadelerini kullandı. Toplumun her kesiminden insanın tepkisini jakoben bir tavırla "kitleler" diyerek küçümseyen Özuğurlu, sözlerinin çarpıtıldığını da iddia etti.
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, özür açıklaması yaptı. Yanardağ, "Adı geçen program hakkında ise yeni bir düzenleme yapacağımızı belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.