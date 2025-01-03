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Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası TELE 1 sunucusu Musa Özuğurlu nefret kustu!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan TELE 1'de skandal bir yayına imza atıldı. Sunucu Musa Özuğurlu, usta sanatçıya haddini aşan sözlerle nefret kustu. RTÜK TELE 1'deki skandal yayın hakkında soruşturma başlattı. Şarkıcılar Sinan Akçıl ve Aynur Aydın sunucuya tepki gösterirken Özuğurlu, sosyal medyadan "özrü kabahatinden büyük" bir özür açıklaması yaptı.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 16:19 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 17:44
Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası TELE 1 sunucusu Musa Özuğurlu nefret kustu!

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    Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapatan 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı tüm Türkiye ve sanat dünyasını yasa boğdu.

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    TELE 1'DE SKANDAL YAYIN

    Siyasi görüşü ve ideolojisi ne olursa olsun birçok isim sosyal medyadan Tayfur için taziye mesajı yayımladı. Ancak yayınlarıyla terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan TELE 1'de skandal bir yayına imza atıldı.

    TELE 1'de yayın yapan sunucu Musa Özuğurlu haddini aştı (Ekran görüntüsü)TELE 1'de yayın yapan sunucu Musa Özuğurlu haddini aştı (Ekran görüntüsü)

    FERDİ TAYFUR SEVGİSİNİ HAZMEDEMEDİ

    Sunucu Musa Özuğurlu, usta sanatçıya haddini aşan sözlerle nefret kustu. Türkiye'nin Tayfur'u övmesinden rahatsız olan Özuğurlu, "Devlet Bahçeli de işte Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla birtakım video klipler çekiyordu ya, ünlü olabilir diye bilemiyorum. Devlet Bahçeli de çok üzüldüğünü açıklamış. Sanatsal açıdan berbattı. Bu gerçeği söyleme lazım, ağlak bir arabesk yapıyordu." diyerek haddini aştı.

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımı (Sosyal medya hesabı X)RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımı (Sosyal medya hesabı X)

    SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR

    RTÜK TELE 1'deki skandal yayın hakkında soruşturma başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir.
    Yayında topluma mâl olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul Uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.
    Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır.
    Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir.
    Gerek Yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir."

    Sinan Akçıl, haddini aşan sunucuya tepki gösterdi. (Sosyal medya hesabı X)Sinan Akçıl, haddini aşan sunucuya tepki gösterdi. (Sosyal medya hesabı X)


    Özuğurlu'ya ünlü şarkıcılar Sinan Akçıl ve Aynur Aydın tepki gösterdi.

    VİCDANLARDA DA KAYBETMEYE MAHKUM

    Akçıl, yaptığı paylaşımda, "Bakın buraya bir zavallı insan anlayışı ve profili koyuyorum,

    Ferdi Tayfur(öldü)
    Devlet Bahçeli(neydi o)
    Ferdi Tayfur(berbattı)
    İnsanlar (aman gitti diye üzülüyor)

    Şimdi bu amcamız hayat boyu mutsuzluktan beslenmeye, "ne özelliği ile bakıyorsa" millete yukarıdan bakmaya mahkum bir tip, işte bu yüzden bu anlayış sadece siyasal olarak değil onu tam bilemem (ama tahmin edebilirim), vicdanlarda da kaybetmeye mahkum. Kanalın Tele 1 ama senin notun 1 bile değil otur sıfır. Yazık." ifadelerini kullandı.

    Şarkıcı Aynur Aydın'ın paylaşımı (Sosyal medya hesabı X)Şarkıcı Aynur Aydın'ın paylaşımı (Sosyal medya hesabı X)


    Şarkıcı Aynur Aydın, Özuğurluğu'nun haddini aştığını belirterek şu paylaşımı yaptı:

    Bu ülkede en çok albüm satan, en kalabalık konserleri veren, bunca seveni olan ve dün aramızdan ayrılan değerli sanatçımız #ferditayfur hakkında bu denli çirkin bir üslubla konuşmak kimsenin haddi değildir. Şuursuz olmak gerekir. Berbat olan şey sizin üslubunuz ve tavrınızdır!

    ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

    Gelen tepkilerin ardından Özuğurlu özür açıklaması yaptı. Ancak yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler "özrü kabahatinden büyük" değerlendirmelerini de beraberinde getirdi.

    Musa Özuğurlu'nun skandal savunması (Sosyal medya hesabı X)Musa Özuğurlu'nun skandal savunması (Sosyal medya hesabı X)

    Özuğurlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu sabah yaptığım bir yorum yine bazı odaklar tarafından çarpıtılarak bana ve TELE1'e karşı linç kampanyası başlatıldı. Yaptığım Kişinin kendisine değil, müziğine eleştiriydi. Kitleler rahatsız oldu. Özür dilerim," ifadelerini kullandı. Toplumun her kesiminden insanın tepkisini jakoben bir tavırla "kitleler" diyerek küçümseyen Özuğurlu, sözlerinin çarpıtıldığını da iddia etti.

    TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, özür açıklaması yaptı. Yanardağ, "Adı geçen program hakkında ise yeni bir düzenleme yapacağımızı belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

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