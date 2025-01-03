Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası TELE 1 sunucusu Musa Özuğurlu nefret kustu!

Şimdi bu amcamız hayat boyu mutsuzluktan beslenmeye, "ne özelliği ile bakıyorsa" millete yukarıdan bakmaya mahkum bir tip, işte bu yüzden bu anlayış sadece siyasal olarak değil onu tam bilemem (ama tahmin edebilirim), vicdanlarda da kaybetmeye mahkum. Kanalın Tele 1 ama senin notun 1 bile değil otur sıfır. Yazık." ifadelerini kullandı.

Özuğurlu'ya ünlü şarkıcılar Sinan Akçıl ve Aynur Aydın tepki gösterdi. VİCDANLARDA DA KAYBETMEYE MAHKUM Akçıl, yaptığı paylaşımda, "Bakın buraya bir zavallı insan anlayışı ve profili koyuyorum,

Şarkıcı Aynur Aydın'ın paylaşımı (Sosyal medya hesabı X)





Şarkıcı Aynur Aydın, Özuğurluğu'nun haddini aştığını belirterek şu paylaşımı yaptı:



Bu ülkede en çok albüm satan, en kalabalık konserleri veren, bunca seveni olan ve dün aramızdan ayrılan değerli sanatçımız #ferditayfur hakkında bu denli çirkin bir üslubla konuşmak kimsenin haddi değildir. Şuursuz olmak gerekir. Berbat olan şey sizin üslubunuz ve tavrınızdır!

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK



Gelen tepkilerin ardından Özuğurlu özür açıklaması yaptı. Ancak yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler "özrü kabahatinden büyük" değerlendirmelerini de beraberinde getirdi.