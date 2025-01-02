DEM Parti’den MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye tespih hediyesi

DEM Parti'li Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tespih hediye etti.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü. Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Ahmet Türk katıldı. (AA)



Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı. (AA)

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

DEM'DEN TESPİH HEDİYESİ



Görüşmenin ardından Önder, basın mensuplarının sorusu üzerine, DEM Parti'li Türk'ün, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini söyledi.

TESPİH HEDİYE ETMEK NE ANLAMA GELİYOR



Tespih hediyesi, genellikle manevi ve sosyal anlam taşır. Tespih, ibadetin yanı sıra dostluk, bağlılık ve saygının bir simgesi olarak da önemli bir yere sahiptir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Mayıs ayında Bahçeli'ye tespih hediye etmişti. (AA)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 7 Mayıs'ta TBMM'de ziyaret etmişti. Özel, ziyareti sırasında Bahçeli'ye tespih hediye etmişti.